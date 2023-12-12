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Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da karşılandı - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da karşılandı

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan Kars'a doğru yola çıkarak Erzincan'da törenle karşılandı. Yolcular, Erzincan Valisi ve Belediye Başkanı tarafından gül takdim edildi ve şehir hakkında bilgi aldı. Yolcular seyahatten memnun olduklarını belirtti.

Turistik Doğu Ekspresi Erzincan\'da karşılandı
12.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:45
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Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 17.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından 10.00'da Erzincan Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 13.30'da Erzurum'a hareket edecek.

Yolcular, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Aydoğdu ve beraberindekiler, vagonlarda yolculara gül takdim etti ve seyahat hakkında bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, törende, Medine'nin vakfiyesi olan Erzincan'ın dört mevsim görülmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi.

Erzincan'ın bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bizim hem kültürel hem de tarihi anlamda ciddi geçmişimiz var. Doğa ve su sporlarında Erzincan, Türkiye'nin öncü illerinden birisidir. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arkadaşlarımızla sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isterim. Burası gerçekten dört mevsim görülmesi gereken bir şehir. Ergan Dağı'mız, Kemaliye'miz, İliç'imiz, tarihi müzemiz ve şelalelerimizle gerçekten Erzincan ışıl ışıl, ışıldayan bir şehir."

Yolcular seyahatten mutlu

Yolcularından Murat Demirkova, ailesi ile Antalya'dan geldiğini belirterek, "Doğu Ekspresi'ndeki atmosferi görmek için bu yolculuğu yaptık. Meşakkatli bir yolculuktu. Ancak Sayın Bakan'ımızın bizleri uğurlaması, burada Sayın Vali'mizin bizleri sıcak şekilde karşılaması, güler yüzleri ve ikramlarıyla adına yakışır bir şekilde can Erzincan kardeşliği karşılamaları, tüm yorgunluğumuzu bizlere unutturdu." diye konuştu.

Başak İbikoğlu, Doğu Ekspresi ile rüya gibi bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

Doğu Ekspresi ile güzergah üzerindeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade eden İbikoğlu, şunları aktardı:

"Özellikle sabah erken saatlerinde güneşin doğması ve göl kenarında seyahat etmemiz çok güzel bir manzaraydı. Herkese tavsiye ediyorum. Benim çok ertelediğim bir seyahatti. Bizleri Erzincan'da güler yüzlü ve çok güzel bir şekilde karşıladılar. Seyahatimiz çok güzel geçiyor."

Yolculara, karşılama töreninin ardından tren garındaki stantlarda yöresel ürünlerden ikram edildi. Yolcular, halk oyunları gösterisini izledi, ekiple halay çekti.

Mola veren yolcular, kentin tarihi ve turistik alanlarında gezinti yapacak.

Kaynak: AA
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