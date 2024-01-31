Türk Atlantik Güvenlik Konferansı İstanbul\'da düzenlendi

Türk Atlantik Konseyinin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının desteği ile gerçekleştireceği "Türk Atlantik Güvenlik Konferansı" için İstanbul'da resepsiyon ve gala yemeği düzenlendi.
Etkinliğe, önde gelen Türk enerji firmalarının ve çeşitli ülkelerin üst düzey yetkilileri katıldı.
Resepsiyonda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Atlantik Konseyi Başkanı Mustafa Veysel Güldoğan, "Türk Atlantik Konseyi olarak, başta güvenlik olmak üzere birçok konuda NATO üyesi ülkelerde Türk tezlerinin anlatılması için çeşitli faaliyetlerimiz bulunuyor. Türkiye ve yurt dışında yaptığımız birçok etkinlikte Türk tezlerinin anlatılması konusunda çalışmalarımız oldu. Son dönemde özellikle Karadeniz'de enerji arzına ilişkin yeni doğan şartlardan dolayı Türk tezlerini muhatap ülkelere aktararak çözüm konusunda Türkiye'nin önemini anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Güldoğan, özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'yla bölgede enerji arzı güvenliğinin çok daha önemli bir konu haline geldiği için bu konunun ele alınacağı bir konferans düzenlediklerini kaydetti.
"Türk Atlantik Güvenlik Konferansı"
İstanbul'da 1-2 Şubat'ta yapılacak konferansın ana konusu "Karadeniz Enerji Arzı Güvenliği" olacak.
Konferansın yarın 09.30'da gerçekleştirilecek açılışında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.
Enerji alanında uzman birçok isim, konferansın ilk gününde, "Karadeniz Enerji Sahasında Bölgesel Enerji İşbirlikleri", "Türkiye'nin Enerjide Dışa Bağımlılığına Etkin Çözümler Geliştirilmesi ve Yeşil Dönüşümün Sunduğu Fırsatlar", "Türkiye'nin Avrasya Enerji Güvenliğindeki Rolü ve Önemi", "AB'nin Enerji Bağımlılığı ve Potansiyel Çözüm Teklifleri"; ikinci gününde ise "Enerji Dönüşümü ve Siber Güvenlik Sürecinde NATO Müttefikleri İçin Kritik Altyapı ve Stratejik Maden Güvenliği" başlıklı oturumlarda düşüncelerini aktaracak.
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