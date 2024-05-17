Türk bilim insanları yeni bir çöpçü balık türünü dünya literatürüne kazandırdı - Son Dakika
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Türk bilim insanları yeni bir çöpçü balık türünü dünya literatürüne kazandırdı

Türk bilim insanları yeni bir çöpçü balık türünü dünya literatürüne kazandırdı

Türkiye'de yapılan bir araştırma sonucunda, üç üniversitenin akademisyenleri tarafından çöpçü balığının yeni bir türü dünya literatürüne kazandırıldı. Keşfedilen balığa, İsviçreli bilim insanı Dr. Maurice Kottelat'a atfen 'Oxynoemacheilus kottelati' ismi verildi. Bu keşifle birlikte Türkiye'de endemik çöpçü balığı türü sayısı 49'a yükseldi.

17.05.2024 11:36
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Türkiye'de 3 üniversitenin akademisyenleri, balık çeşitliliği hakkında yaptığı araştırma sonucunda çöpçü balığının yeni bir türünü dünya literatürüne kazandırdı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Serkan Güçlü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Prof. Dr. Davut Turan, Doç. Dr. Gökhan Kalaycı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Sadi Aksu, saha çalışmaları kapsamında yeni bir çöpçü balığı türünü tanımladı.

Salim Serkan Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 430 civarında iç su balığı türü bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de iç su balığının yüzde 50'sinin endemik tür olduğunu belirten Güçlü, "Balık tür çeşitliliği göz önüne alındığında, Konya kapalı havzası yüzde 65 endemikler açısından en zengindir, bunu Burdur yüzde 54, Büyük Menderes yüzde 42, Van Gölü yüzde 40 ve Antalya yüzde 36 izlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü, Anadolu ve Avrupa'da yaşayan iç su balıklarının sayısal durumlarını karşılaştırdıklarında hemen hemen aynı sayıda balık türü ile karşı karşılaştıklarını belirtti.

Akademisyenler, çöpçü balıklarının Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde morfolojik-moleküler revizyonu, yayılış alanları ve korunma durumlarıyla ilgili birlikte çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Balıkesir'in Havran ve Karınca derelerinde keşfedilen balığa, dünya balık faunasına büyük katkılar sunan İsviçreli Bilim İnsanı Dr. Maurice Kottelat'a atfen, "Oxynoemacheilus kottelati" ismi verildi.

Balık, Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nin desteklediği "Zoosystematics and Evolution" dergisinde yayınlandı.

Yapılan bu keşifle sayısı 49'a ulaşan çöpçü balıklarının, 37'si Türkiye'de endemik bir tür olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Bilim İnsanı, Türkiye, Dünya, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk bilim insanları yeni bir çöpçü balık türünü dünya literatürüne kazandırdı - Son Dakika

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