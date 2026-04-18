Türk Büyükelçiliği Kültür Gecesi\'nde

18.04.2026 22:35
İsveç'in Kültür Gecesi'nde Türk kültürü, sanat ve mutfağı tanıtıldı; güçlü bir program sunuldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de gelenekselleşen kültür festivali "Kültür Gecesi"ne (Kulturnatt) ilk kez katılan Türk Büyükelçiliği, seçkin bir sanat programına ev sahipliği yaptı.

İsveç'in Kültür Gecesi çerçevesinde, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği koordinasyonunda hazırlanan ve "Anadolu'nun Lirik Portreleri" adını taşıyan programda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Caner Akgün, Dilruba Bilgi ve Olena Şenol sahne aldı.

Dinletide, Vivaldi'den Mozart'a, Gluck'tan 20. yüzyıl Türk bestecilerine uzanan geniş bir repertuvar sunuldu.

Büyükelçi Yönet Can Tezel, etkinliğin açılış konuşmasında, Anadolu'nun binlerce yıllık mirasının dünya müziğine ilham verdiğini vurguladı.

Tezel, "Savaşların sürdüğü bir dünyada Kültür Gecesi geleneğini kısa ama anlamlı bir sığınak olarak görüyorum. Anadolu'nun 12 bin yıl öncesine dayanan çok kültürlü mirası, tarih boyunca Avrupalı bestecilere ilham kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Türk mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin ilk kez katıldığı Kültür Gecesi kapsamında düzenlenen resepsiyonda misafirlere, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan ikramlar sunuldu.

Etkinlik, Türk kültürünün ve sanatının İsveç'te tanıtılması açısından önemli bir adım oldu.

Kaynak: AA

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Felipe Melo’dan Fenerbahçe’ye ’’Rize çayı’’ göndermesi Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye ''Rize çayı'' göndermesi

22:34
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
21:58
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
