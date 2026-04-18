Türk Büyükelçiliği Kültür Gecesi\'nde

İsveç'in başkenti Stockholm'de gelenekselleşen kültür festivali "Kültür Gecesi"ne (Kulturnatt) ilk kez katılan Türk Büyükelçiliği, seçkin bir sanat programına ev sahipliği yaptı.

İsveç'in Kültür Gecesi çerçevesinde, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği koordinasyonunda hazırlanan ve "Anadolu'nun Lirik Portreleri" adını taşıyan programda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Caner Akgün, Dilruba Bilgi ve Olena Şenol sahne aldı.

Dinletide, Vivaldi'den Mozart'a, Gluck'tan 20. yüzyıl Türk bestecilerine uzanan geniş bir repertuvar sunuldu.

Büyükelçi Yönet Can Tezel, etkinliğin açılış konuşmasında, Anadolu'nun binlerce yıllık mirasının dünya müziğine ilham verdiğini vurguladı.

Tezel, "Savaşların sürdüğü bir dünyada Kültür Gecesi geleneğini kısa ama anlamlı bir sığınak olarak görüyorum. Anadolu'nun 12 bin yıl öncesine dayanan çok kültürlü mirası, tarih boyunca Avrupalı bestecilere ilham kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Türk mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin ilk kez katıldığı Kültür Gecesi kapsamında düzenlenen resepsiyonda misafirlere, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan ikramlar sunuldu.

Etkinlik, Türk kültürünün ve sanatının İsveç'te tanıtılması açısından önemli bir adım oldu.