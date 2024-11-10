Türk Çocuklardan Atatürk'e Anlamlı Mesaj

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da yaşayan Türk çocukların Atatürk'ün ne anlama geldiğine ilişkin görüşlerine yer veren video yayınladı.

Büyükelçilik sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayınlanan paylaşımda, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, Rusya Federasyonu'ndaki çocuklarımıza sorduk: Atatürk sizin için ne demek?" İfadeleri kullanıldı.

"Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" sözleriyle başlayan 3 dakikalık videoda, Rusya'nın farklı şehirlerinde yaşayan 60'ın üzerinde değişik yaşlardaki çocuk "Atatürk'ün kendileri için ne anlama geldiğini" dile getirdi.

Video Anıtkabir görüntüsüyle sona erdi.