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Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Azerbaycan\'da Temaslarda Bulundu

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel'in başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir dizi temaslarda bulundu. Heyet, Azerbaycan Arabulucular Konseyi Başkanı Nadir Adilov ve Azerbaycan Adliye Akademisi Başkanı Şahin Aliyev ile görüşerek, Türkiye ve Azerbaycan'daki arabuluculuk yönetmelik ve tecrübeleri, işbirlikleri ve Türk devletlerinin arabulucu kurumları arasında işbirliğinin pekiştirilmesi konularını ele aldı. Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Erikel, Türk dünyası ülkelerinin vatandaşlarının arabuluculuk mekanizmalarını çözmek için çalıştıklarını ve Türk devletleri arasındaki ihtilafları Türk arabulucuların çözebileceğini belirtti. Heyet, Azerbaycan'ın ardından Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı da ziyaret edecek ve ağustosta Türk Dünyası Arabulucular Birliği 1. Kurultayı'nı Özbekistan'da gerçekleştirecektir.

01.02.2024 16:55
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Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir dizi temaslarda bulundu.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel'in başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Arabulucular Konseyi Başkanı Nadir Adilov'la bir araya geldi.

Heyet, temasları kapsamında Azerbaycan Adliye Akademisi Başkanı Şahin Aliyev ile de görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan'daki arabuluculuk yönetmelik ve tecrübeleri, ilgili alanda işbirlikleri, Türk devletlerinin arabulucu kurumları arasında işbirliğinin pekiştirilmesi konuları ele alındı.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Erikel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temel amaçlarının Türk dünyası ülkelerinin vatandaşlarının tüm arabuluculuk mekanizmalarını belirli bir sistem içinde çözmek olduğunu söyledi.

Erikel, Türk dünyasında birbiriyle iş yapan tacirlerin de uyuşmazlıklarını çözmek istediklerini belirterek, "Türk devletleri arasındaki olası ihtilafları en iyi Türk arabulucular çözer. Biz buna talip olduk." dedi.

Önce devletlerin arabuluculuk müktesebatını denk hale getirmek istediklerini belirten Erikel, "Türkiye'deki, Azerbaycan'daki ve diğer ülkelerdeki arabuluculuk mevzuatlarını karşılaştırarak dünyada bir arabuluculuk markası oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Erikel, Azerbaycan'ın ardından Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı da ziyaret edeceklerini bildirerek, ağustosta Özbekistan'da Türk Dünyası Arabulucular Birliği 1. Kurultayı'nı gerçekleştireceklerini aktardı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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