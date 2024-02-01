Türk Dünyası Arabulucular Birliği Heyeti Azerbaycan\'da Temaslarda Bulundu

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Türk Dünyası Arabulucular Birliği heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir dizi temaslarda bulundu.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel'in başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Arabulucular Konseyi Başkanı Nadir Adilov'la bir araya geldi.

Heyet, temasları kapsamında Azerbaycan Adliye Akademisi Başkanı Şahin Aliyev ile de görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan'daki arabuluculuk yönetmelik ve tecrübeleri, ilgili alanda işbirlikleri, Türk devletlerinin arabulucu kurumları arasında işbirliğinin pekiştirilmesi konuları ele alındı.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Erikel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temel amaçlarının Türk dünyası ülkelerinin vatandaşlarının tüm arabuluculuk mekanizmalarını belirli bir sistem içinde çözmek olduğunu söyledi.

Erikel, Türk dünyasında birbiriyle iş yapan tacirlerin de uyuşmazlıklarını çözmek istediklerini belirterek, "Türk devletleri arasındaki olası ihtilafları en iyi Türk arabulucular çözer. Biz buna talip olduk." dedi.

Önce devletlerin arabuluculuk müktesebatını denk hale getirmek istediklerini belirten Erikel, "Türkiye'deki, Azerbaycan'daki ve diğer ülkelerdeki arabuluculuk mevzuatlarını karşılaştırarak dünyada bir arabuluculuk markası oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Erikel, Azerbaycan'ın ardından Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı da ziyaret edeceklerini bildirerek, ağustosta Özbekistan'da Türk Dünyası Arabulucular Birliği 1. Kurultayı'nı gerçekleştireceklerini aktardı.