Türk Edebiyatının Usta Kalemi Ferit Edgü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Türk Edebiyatının Usta Kalemi Ferit Edgü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Edebiyatının Usta Kalemi Ferit Edgü Son Yolculuğuna Uğurlandı

88 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta kalemi Ferit Edgü, Şişli Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ferit Edgü'nün cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi. Edgü, öykü, roman, şiir, deneme gibi birçok türde eserler vermiş ve birçok ödül kazanmış bir yazardır.

24.07.2024 19:45
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- 88 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta kalemi Ferit Edgü, Şişli Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1950 kuşağı sanatçılarından olan öykücü, şair, romancı ve deneme yazarı Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ferit Edgü'nün cenazesi için Şişli Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene Eşi Filiz Bil Edgü, oğlu Yunus Edgü, kızı Esma Edgü ailesi ve sevenleri katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da cenazeye çelenk gönderdi.

Eşini göz yaşlarıyla uğurladı

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edgü'nün naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Filiz Edgü, tabutu okşayarak göz yaşlarıyla eşini uğurladı. Edgü'nün cenazesi, defnedilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.

Ferit Edgü kimdir?

Ferit Edgü, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde eğitim gördü ve eğitimine Paris'te devam etti. 1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı.

Şiir, öykü, roman, oyun, deneme, biyografi, eleştiri, inceleme gibi edebiyatın birçok türünde eserler veren usta isim, Bir Gemide adlı kitabıyla 1979 Sait Faik, Ders Notları ile 1979 Türk Dil Kurumu, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı. Hakkari'de Bir Mevsim romanından uyarlanan ve Erden Kural'ın yönettiği film, Berlin 33. Film Festivali'nde, aralarında Gümüş Ayı'nın da olduğu 5 ödül kazandı. Romanları, öyküleri, denemeleri Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Edebiyatının Usta Kalemi Ferit Edgü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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