Türk Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Suudi Arabistan'dan Dönüyor - Son Dakika
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Türk Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Suudi Arabistan'dan Dönüyor

Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan ve Türkiye'nin girişimleri sonucu serbest bırakılan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş bugün Türkiye'ye dönüyor. Demirbaş, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki havalimanında yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti. Demirbaş'ın bugün önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya geçmesi planlanıyor.

17.07.2024 09:04
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Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan ve Türkiye'nin girişimleri sonucu serbest bırakılan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş bugün Türkiye'ye dönüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan ve Türkiye'nin girişimleri sonrası serbest bırakılan Demirbaş bugün ülkeye dönüş yapacak.

Demirbaş, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki havalimanında yaptığı açıklamada, "Benim bu süreçte arkamda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, daha sonra Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a ve tüm Türk personeline, benim arkamda olan, bana her gün moral veren, tüm ihtiyacımla ilgilenen tüm Türk personeline sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Demirbaş'ın bugün önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya geçmesi öngörülüyor.

Süreç

Dışişleri Bakanlığın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.

U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirilmişti.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.

Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri neticesinde, Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Gazeteci Kurtuluş Demirbaş Suudi Arabistan'dan Dönüyor - Son Dakika

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