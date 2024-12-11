Türk Girişimci Shenzhen'de Engelli Dostu Teknoloji Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Girişimci Shenzhen'de Engelli Dostu Teknoloji Geliştiriyor

Türk Girişimci Shenzhen\'de Engelli Dostu Teknoloji Geliştiriyor

Mehmet Nemo Türker, Shenzhen'de enerji ve engelli yardımı üzerine yenilikçi projeler geliştirdi.

11.12.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHENZHEN, 11 Aralık (Xinhua) -- Genç yaşta Türkiye'den Çin'e giden Mehmet Nemo Türker, ülkenin güneyindeki metropol kent Shenzhen'i evi ve iş girişimlerinin üssü olarak benimsedi.

Türker, batarya hücreleri ve enerji depolama çözümleri gibi enerjiyle ilişkili çeşitli ürünlerin araştırma ve geliştirmesine (Ar-Ge) yönelik şirketler kurdu.

1990 doğumlu Türker, yurtdışında eğitim almak üzere Türkiye'deki üniversite eğitimini yarıda bırakarak Çin'in güneyinde önde gelen bir teknoloji merkezi olan Shenzhen'i seçti.

Türker'in girişimcilik serüveni, engelli arkadaşına yardım etme isteğiyle başladı.

Türker'in arkadaşlarından biri, 18 yaşında dalgıçlık yaptığı sırada kaza geçirerek ciddi düzeyde omurilik felcine uğradı. Türker, sadece boynunu hareket ettirebilen arkadaşına yardımcı olacak araçlar bulabilmek için küresel düzeyde araştırma yapmaya başladı, ancak sınırlı bir başarı elde edebildi. Türker, bu araştırma sırasında benzer engelleri olup topluma yeniden karışmak isteyen ama bunu yapma imkanı bulamayan birçok kişiyle karşılaştı.

Türker, umutsuzca aradığı çareyi Shenzen'de, dünyanın en büyük elektronik pazarlarından biri olan Huaqiangbei'de buldu.

Türker, "Yüz tanıma çok maliyetliydi. Huaqiangbei'de dolaşırken harekete duyarlı oyun konsolu tanıtımına denk geldim ve orada bir aydınlanma yaşadım. Neden sensör teknolojisinden yararlanmayalım ki diye düşündüm" dedi.

Daha sonra sensörlerle normal gözlükleri birleştiren Türker, aralıksız geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının ardından Glassouse serisini piyasaya sürdü. Bu yenilikçi yardımcı araç, fare ve klavye kullanamayan bireylerin yardım almadan akıllı telefon ve bilgisayar kullanmalarına imkan veriyor.

Longgang bölgesindeki ofisinde baş hareketleriyle kontrol edilen kendi geliştirdiği fareyi tanıtan Türker, "Gördüğünüz üzere bir kişi ellerini ve kollarını kullanamıyorsa bile başını oynatarak, gözünü açıp kapatarak, ısırarak ve hatta hava üfleyerek fareyi kontrol edebilir. Engelleri olan kişilerin, fiziksel engellerine rağmen modern teknolojiyi kullanılarak normal sosyal etkileşimlerde bulunması, hayata ve işe dönmesi mümkün" dedi.

Türker, Shenzhen'de enerji ürünü Ar-Ge'sine odaklanan EnnoPro Grubu gibi şirketler kurdu. Ürünlerini sürekli olarak mükemmelleştirme konusunda Ar-Ge ekibine liderlik yapan Türker, en sonunda Sony Grubu'nun dikkatini çekmeyi ve bir patent satışı gerçekleştirmeyi başardı.

Türker, hibrit araç bataryalarına odaklanan ve Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki gelişmiş sanayi zincirinden destek alan şirketinin küresel piyasalardaki pazar payının istikralı şekilde arttığını söyledi.

Türker, "Türkiye benim anavatanım, Çin'se ikinci vatanım olduğu için Glassouse ürünlerini bu ülkelerde ihtiyaç sahibi olanlara ücretsiz temin ediyorum" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Girişimci Shenzhen'de Engelli Dostu Teknoloji Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Girişimci Shenzhen'de Engelli Dostu Teknoloji Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.