Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türk Hava Kuvvetleri\'nin 113. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. Yılı, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen kutlama programıyla coşkuyla kutlandı. Programda F-16, F-4 ve Süper Mushshak uçakları alçak uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Hava Pilot Yüzbaşı Emrah Bayrı, havacı olmak isteyen gençlerin sorularını cevapladı. Tören, konserler, tanıtım filmleri ve hediye takdimiyle renklendi.

01.06.2024 17:35
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TÜRK Hava Kuvvetlerinin 113. Yılı coşkuyla kutlandı. Türk Hava Müzesi'nde düzenlenen kutlama programında, F-16, F-4 ve Süper Mushshak uçakları alçak uçuş gösterisi düzenledi. Program kapsamında söyleşi yapan Hava Pilot Yüzbaşı Emrah Bayrı, havacı olmak isteyen gençlerin sorularını cevapladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. Yılı, Yeşilköy'de bulunan İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde coşkuyla kutlandı. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Bandosu'nun konseri ile başlayan törende hep bir ağızdan marşlar söylendi. Katılımcılara, etkinlik alanına kurulan dev ekranda Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okullarının tanıtım filmleri izletildi. Tören, Hava Pilot Yüzbaşı Emrah Bayrı'nın söyleşisi ile devam etti. Bayrı, havacı olmak isteyen çocukların sorularını cevapladı. Programa ayrıca, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Ergin Dinç, Türk Hava Müzesi Komutanı Seyran Gamsız, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16, F-4 ve Süper Mushshak uçakları, 111. Filo, 126. Filo ve 193 Filo ekipleri tarafından kol düzeninde alçak uçuş gösterisi yaptı. Uçuş ekibinin lideri 111. Filo Komutanı Hava Pilot Albay Rahmi Akgün, uçuş esnasında telsizden selam gönderdi.

HAVA KUVVETLERİ BARIŞ İÇİNDE OLALIM DİYE HER TÜRLÜ TEHDİDE REAKSİYON GÖSTERİYOR

Gençlerin sorularını yanıtlamadan önce Atatürk'ü selamlayan Pilot Bayrı, "113 yıldır kutsal vatan semalarımızı korumak için birçok şehidimizi verdik. Onları öncelikle selamlamak istiyorum. Selam olsun, İstiklal Ordumuzun Başkomutanı Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Bizler barış içinde olalım diye, şu an Hava Kuvvetleri sınır boylarımızda bizleri tehdit eden her türlü hedefe inanılmaz bir reaksiyon göstererek görevlerini icra ediyorlar" dedi.

"BU YIL F-4 UÇAKLARI 3 BİNİN ÜZERİNDE MÜHİMMAT ATTI"

Havacılık hayali kuran bir çocuk katılımcının "Hava Harp Okulu'ndan mezun olanlar F-4 uçaklarına yönlendiriliyor mu?" sorusu üzerine Bayrı, "Hava Kuvvetlerimizin yapmış olduğu görevlerde şu an F-4 aktif bir şekilde kullanılıyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlarımızda kullanılıyor. Kısa bir bilgi vermek gerekirse, bu yıl içerisinde 3 binin üzerinde mühimmat attı F-4 uçağı. Dolayısıyla hala halihazırda Hava Kuvvetlerimiz aktif görev anlayışı içerisinde devam ediyor. Şu anki gündemi soruyorsan F-4 uçakları aktif bir şekilde Hava Kuvvetleri'nde görev yapıyor" açıklamasında bulundu.

"HAVACILIK GÜZEL BİR TUTKU"

13 yaşındaki Ali Dikmen, Harp Okulu'na gitmek istediğini belirterek "Bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. Yılı, çok önemli bir gün Türk Hava Kuvvetleri için. Burada F-4, F-16 ve Pakistan'dan aldığımız Süper Mushshak uçakları gösteri yapacak. Buraya tüm havacılık tutkunlarının gelmesi gerekiyor bence. Çünkü çok güzel uçaklar var. Ben 13 yaşındayım Hava Harp Okulu'na girmek istiyorum. Üzerimdeki tulumdan da zaten anlıyorsunuzdur. Havacılık güzel bir tutku, uçmak güzel. O yüzden ben de havacı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Tören, Hava Pilot Yüzbaşı Emrah Bayrı ve Hava Pilot Üsteğmen Çağatay Kurt'a hediye takdimi ve katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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