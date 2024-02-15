Türk hekimler Mısır'da organ nakli konusunda işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
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Türk hekimler Mısır'da organ nakli konusunda işbirliği görüşmeleri yaptı

Türk hekimler Mısır\'da organ nakli konusunda işbirliği görüşmeleri yaptı

Mısır'da düzenlenen uluslararası bir konferans için bulunan Türk hekimler, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar tarafından kabul edildi. Abdulgaffar, Türk sağlık ekibine teşekkür ederek, organ nakliyle ilgili ülkesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türk heyeti ise Mısır ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Kabulün ardından Türk ve Mısırlı doktorlar, organ nakliyle ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

15.02.2024 13:45
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Organ nakliyle ilgili uluslararası bir konferans için Mısır'da bulunan Türk hekimler, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar tarafından kabul edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndaki kabulde, Gazi, Akdeniz, Ege, Bezmialem Vakıf, Galatasaray ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinden doktorların bulunduğu Türk sağlık ekibine, Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlık etti.

Türk heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Abdulgaffar, organ nakliyle ilgili ülkesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mısır'ın organ naklinde deneyimli bir ülke olduğunu ifade eden Abdulgaffar, bu aşamada artık organ nakliyle ilgili organizasyonlarla, sahip oldukları deneyimi kullanmak istediklerini söyledi.

Abdulgaffar, Türkiye'nin de organ naklinde önemli ülkelerden olduğuna işaret ederek, "Başarılı üniversiteler ve yetişmiş insan gücünün bulunduğu Türkiye ile sağlık alanında işbirliğine önem veriyoruz." dedi.

İki büyük ülke olan Türkiye ve Mısır arasında ilişkileri her alanda gelişmesini istediklerini dile getiren Abdulgaffar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile iletişim halinde olduklarını, Türkiye ve Mısır arasında sağlık konusunda işbirliği ve tecrübe paylaşımı konusunda görüş birliğinde bulunduklarını bildirdi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci, Halid Abdulgaffar'a kabulden dolayı teşekkür etti. İki ülke arasında işbirliği hakkında değerlendirmeler yapmak üzere Mısır'a bulunduklarını söyleyen Kahveci, heyette Türkiye'nin önemli üniversiteleri ve hastanelerden deneyimli doktorların olduğunu söyledi.

Kahveci, "Türk hekimlerinin deneyimlerini Mısır ile paylaşmaya hazırız" dedi.

Kabulün ardından Türk ve Mısırlı doktorlar, iki ülke arasında organ nakliyle ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk hekimler Mısır'da organ nakli konusunda işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika

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