Türk Kadın Öncüleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Türk Kadın Öncüleri Sergisi Açıldı

Türk Kadın Öncüleri Sergisi Açıldı

Bakan Göktaş, Türk kadın göçmenlerin hikayelerini sergileyen 'Türk Kadın Öncüleri' sergisini açtı.

28.09.2024 16:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1960'lı yıllarda çalışmak için Hollanda'nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisini açtı.

Türkiye ve Hollanda arasındaki Çalışma Anlaşması'nın 60'ıncı yılı dolayısıyla Galerim Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve 1965 yılında Çalışma Bakanlığı yapan Ali Naili Erdem de katıldı.

Serginin açılışında konuşan Bakan Göktaş, 60'lı yıllarda Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelere iş gücü göçünün başladığını, o dönemde Anadolu'nun farklı yerlerinden bu ülkelere "cesaretle" göç edildiğini anlattı.

Göç edenlerin, elinde bavulla "Bir tarla alırım, bir ev alırım akabinde tekrar ülkeme dönerim" niyetiyle buralara gittiğini belirten Göktaş, kendi hikayesinin de bu dönemde başladığını, dedesinin de aynı şartlarda Afyon'un Emirdağ ilçesinden kalkıp birkaç seneliğine Belçika'ya göç ettiğini anlattı.

Hollanda'ya göç etmiş ilk Türk kadınlarının, kızlarının, torunlarının hikayelerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Göktaş, "Her kadın portresi aslında cesaretin, azmin, fedakarlığın da bir göstergesi, bir yansımasıdır." dedi.

Göktaş, şöyle konuştu:

"Göç hikayelerinden bahsettiğimizde genelde erkekler üzerinden göçler yansıtılır. Kaldı ki iş göçüne katılan ve bu göçü ilk başlatanlar arasında yoğun kadın iş gücü de vardı. Tek başına giden kadınlar da vardı. Eş olarak gidenler de vardı. Her biri gittiklerinde büyük fedakarlıklar gösterdiler. Bazen madenlerde, bazen geceleri çok yoğun mesailer harcarlardı. Hanımlar da günlük hayatta hem çocukların okula uyum sorunlarıyla veya kendileri de işe giderek bir şekilde hayata tutunmak, oranın dilini kavramak, kültürüne adapte olmak için yoğun bir gayret sarf ediyorlardı."

Kadınların iki ülke arasındaki iş birliğine, yaşadıkları ülkenin ekonomisine çok yoğun katkıda bulunduklarını ifade eden Göktaş, bu hikayeleri yaşatmanın da çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Bakan Göktaş, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da, serginin Hollanda'da bulunan ve üç jenerasyonu temsil eden Türk kadınların hikayelerini anlattığını belirtti.

Wijnands, 19 Ağustos 1964'te Hollanda Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anlaşma imzalayarak Türk vatandaşlarının Hollanda'da çalışmaya davet edildiğini ifade ederek, "Bu sene bu anlaşmanın 60. yılını kutlamaktayız. Bu aynı zamanda Türkiye-Hollanda ilişkilerinde bir dönüm noktasını temsil etmektedir." dedi.

1960'da Hollanda'da sadece 200 Türk vatandaşının ikamet ettiğine değinen Wijnands, bugün sayının yarım milyona yaklaştığını belirtti.

Wijnands, tarihe bakıldığında pek çok kişinin aklına göç eden kişiler olarak mevcut Türk-Hollandalı jenerasyonun babası ya da dedesinin geldiğini belirterek, "Ancak bu hikayenin tamamı değil. Hollanda'ya oldukça fazla kadın da gitti. Bugün onların hikayelerini duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin Kadın Öncüleri" sergisiyle kadınları onurlandırmak istediklerini ifade eden Wijnands, "Sergimizi Hollanda'da bulunan Haarlem şehrinden Türkiye'ye getirttik ve şimdiye kadar Türkiye'nin farklı şehir ve ilçelerinde sergileme imkanı bulduk. Bunlar arasında Bursa, Yozgat, İstanbul ve Emirdağ var." dedi.

Wijnands, "'Öncüler' onları tanımlamak için güzel bir kelime. Bu cesur kadınlar bilmedikleri bir ülkeye yolculuk ettiler ve çoğu zaman ailelerine destek olabilmek için büyük fedakarlık gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Kadınların gösterdikleri çabayla Hollanda'nın kalkınmasına katkı sağladığına işaret eden Wijnands, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra desteğe ihtiyacımız vardı. Sonraki nesillerin önünü açtılar." dedi.

Wijnands, ülkesinin kadınların tüm dünyada eşit konumda olabilmesi için destek verdiğine ve söz konusu serginin Hollanda'nın bu tutumuyla örtüştüğüne işaret etti.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Büyükelçi Wijnands, açılış kurdelesini kestiler. Göktaş ve Wijnands, daha sonra sergiyi gezip fotoğrafları incelediler ve kadın hikayelerini dinlediler.

Sergi, 17 Ekim'e kadar açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kadın Öncüleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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