Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yılı İzmir\'de kutlandı

TÜRK Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir 'de İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda tören icra edildi.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda tören icra edildi. Törene; şehit yakınları ve gaziler, vatandaşlar, öğrenciler ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende konuşan İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Halil Bulut, "Köklü tarihi, üstün kahramanlıkları ve başarılarıyla şanlı tarihimizin en köklü yapı taşlarından biri olan, mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumuz Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

'HAYATİ ROL ÜSTLENMEKTEDİR'

Türk Kara Kuvvetleri'nin temellerinin milattan önce 209 yılında Büyük Hun İmparatoru Metehan tarafından atılan ve dünyanın en eski düzenli ordularından biri olarak kabul edilen eşsiz bir teşkilat olduğunu aktaran Tuğgeneral Bulut, "Asırlardır vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin bağımsızlığını ve devletimizin bekasını koruma görevini büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yerine getirmektedir. Tarih boyunca Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mücadeleye kadar sayısız zaferin mimarı olan Türk askeri; cesareti, disiplini ve yüksek görev anlayışıyla daima milletimizin güven kaynağı olmuştur. Bugün de Türk Kara Kuvvetleri modern teknolojilerle donatılmış personeli, güçlü eğitim sistemi ve üstün operasyonel kabiliyetiyle ülkemizin savunmasında hayati bir rol üstlenmektedir. Kara Kuvvetlerimiz sahip olduğu yüksek manevi değerleri, yerli ve milli savunma sistemleriyle güçlendirdiği imkan ve kabiliyetleri, her türlü coğrafyada harekat icra edebilme yeteneği, nitelikli personeli, tecrübe ve disipliniyle dünyanın en güçlü Kara Kuvvetlerinden biridir" diye konuştu.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Tuğgeneral Bulut, "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusu ve onun ayrılmaz parçası Kara Kuvvetlerimiz, bayrağımıza kanlarıyla rengini veren kahraman şehitlerimizin manevi varlığından aldığı güçle aziz vatanımızın bekasını sağlamak için kendisine verilecek her türlü görevi dün olduğu gibi bugün de azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir. Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü görevlerde sadece vatan topraklarını korumakla kalmamakta, aynı zamanda barışın, güvenliğin ve istikrarın tesisi için üstün bir gayret göstermektedir. Görev yaptığı her yerde, milletimizin şerefini ve devletimizin gücünü en iyi şekilde temsil etmektedir. Bugün bize düşen görev ecdadımızdan aldığımız bu şanlı mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı gururla aktarmaktır. Türk Kara Kuvvetleri'nin sahip olduğu köklü gelenekler, yüksek disiplin anlayışı ve sarsılmaz vatan sevgisi gelecekte de en büyük gücümüz olmaya devam edecektir" dedi.

İSTİHKAM TEÇHİZATI SERGİLENDİ

Tören kapsamında Ege Ordusu Bando Komutanlığı tarafından konser verildi. Ardından katılanlar İstihkam Teçhizatı Sergisi'ne katıldı. Görevli personel tarafından tanıtılan envanterde bulunan araç ve ekipmanlar vatandaşlar tarafından incelendi. Sergide; Karayel, Zemin Takviye Teçhizatı (ZZT), Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR), Ejderha, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı 2 (MEMATT2), Araca Monte Mayın EYP Tespit Sistemi (AMMTS), Robotik Kollu Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) aracı, Mini İHA'ya Entegre EYP İmha Sistemi, METİ Timi Teçhizatı'nın aralarında bulunduğu araçlar ve ekipmanlar sergilendi. Serginin ardından tören sona erdi.