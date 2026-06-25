Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı İzmir'de kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı İzmir'de kutlandı

Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yılı İzmir\'de kutlandı
25.06.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı. Törene şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar ve askeri personel katıldı. Konuşmalarda ordunun tarihi önemi ve günümüzdeki rolü vurgulanırken, istihkam teçhizatı sergisi de katılımcıların ilgisine sunuldu.

TÜRK Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda tören icra edildi.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda tören icra edildi. Törene; şehit yakınları ve gaziler, vatandaşlar, öğrenciler ve askeri personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende konuşan İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Halil Bulut, "Köklü tarihi, üstün kahramanlıkları ve başarılarıyla şanlı tarihimizin en köklü yapı taşlarından biri olan, mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumuz Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

'HAYATİ ROL ÜSTLENMEKTEDİR'

Türk Kara Kuvvetleri'nin temellerinin milattan önce 209 yılında Büyük Hun İmparatoru Metehan tarafından atılan ve dünyanın en eski düzenli ordularından biri olarak kabul edilen eşsiz bir teşkilat olduğunu aktaran Tuğgeneral Bulut, "Asırlardır vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin bağımsızlığını ve devletimizin bekasını koruma görevini büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yerine getirmektedir. Tarih boyunca Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mücadeleye kadar sayısız zaferin mimarı olan Türk askeri; cesareti, disiplini ve yüksek görev anlayışıyla daima milletimizin güven kaynağı olmuştur. Bugün de Türk Kara Kuvvetleri modern teknolojilerle donatılmış personeli, güçlü eğitim sistemi ve üstün operasyonel kabiliyetiyle ülkemizin savunmasında hayati bir rol üstlenmektedir. Kara Kuvvetlerimiz sahip olduğu yüksek manevi değerleri, yerli ve milli savunma sistemleriyle güçlendirdiği imkan ve kabiliyetleri, her türlü coğrafyada harekat icra edebilme yeteneği, nitelikli personeli, tecrübe ve disipliniyle dünyanın en güçlü Kara Kuvvetlerinden biridir" diye konuştu.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Tuğgeneral Bulut, "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusu ve onun ayrılmaz parçası Kara Kuvvetlerimiz, bayrağımıza kanlarıyla rengini veren kahraman şehitlerimizin manevi varlığından aldığı güçle aziz vatanımızın bekasını sağlamak için kendisine verilecek her türlü görevi dün olduğu gibi bugün de azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir. Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü görevlerde sadece vatan topraklarını korumakla kalmamakta, aynı zamanda barışın, güvenliğin ve istikrarın tesisi için üstün bir gayret göstermektedir. Görev yaptığı her yerde, milletimizin şerefini ve devletimizin gücünü en iyi şekilde temsil etmektedir. Bugün bize düşen görev ecdadımızdan aldığımız bu şanlı mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı gururla aktarmaktır. Türk Kara Kuvvetleri'nin sahip olduğu köklü gelenekler, yüksek disiplin anlayışı ve sarsılmaz vatan sevgisi gelecekte de en büyük gücümüz olmaya devam edecektir" dedi.

İSTİHKAM TEÇHİZATI SERGİLENDİ

Tören kapsamında Ege Ordusu Bando Komutanlığı tarafından konser verildi. Ardından katılanlar İstihkam Teçhizatı Sergisi'ne katıldı. Görevli personel tarafından tanıtılan envanterde bulunan araç ve ekipmanlar vatandaşlar tarafından incelendi. Sergide; Karayel, Zemin Takviye Teçhizatı (ZZT), Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR), Ejderha, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı 2 (MEMATT2), Araca Monte Mayın EYP Tespit Sistemi (AMMTS), Robotik Kollu Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) aracı, Mini İHA'ya Entegre EYP İmha Sistemi, METİ Timi Teçhizatı'nın aralarında bulunduğu araçlar ve ekipmanlar sergilendi. Serginin ardından tören sona erdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Etkinlik, Savunma, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı İzmir'de kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de “Malatya“ gerilimi Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı CHP'de "Malatya" gerilimi! Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı
Türkiye’den Can Dalton için yeni adım Bakan Gürlek Rusya’dan iadesini istedi Türkiye'den Can Dalton için yeni adım! Bakan Gürlek Rusya'dan iadesini istedi
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti
Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu Mert Hakan detayı Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
Dursun Özbek’ten transfer müjdesi Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

13:04
Son 32’ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı
Son 32'ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı
12:59
Maçın önüne geçen an Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi
Maçın önüne geçen an! Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi
12:50
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye’ye büyü yaptım
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:32
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de en çok ölümün olduğu ilimiz
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de en çok ölümün olduğu ilimiz
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
12:06
Altındaki düşüş durdurulamıyor Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
11:47
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor İsviçre’de “Tüketmeyin“ uyarısı yapıldı
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 13:16:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri'nin 2235. yılı İzmir'de kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.