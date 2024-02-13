Türk Kızılay\'dan işitme engellilerin kan bağışını kolaylaştıracak uygulama

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TÜRK Kızılay, işitme engellilerin kan bağışını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Uygulamayla, işitme engelliler belirli zamanlarda kendilerine sağlanacak tercüman desteği ile kan bağışı yapabilecek.

Türk Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, işitme engelli vatandaşlar, Ankara Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde tercümanlar eşliğinde kan bağışında bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, bundan sonra işitme engellilerin de kolaylıkla kan bağışı yapabileceklerini belirterek, Kan bağışı süreçlerinde teknik olarak Sağlık Bakanlığı'nın gereği bir sorgulama formu var. Bu sorgulama formunda sorulanların doğru şekilde anlaşılıp hekim kontrolünden sonra da kendi imzaları ve bir yeminli tercüman imzasıyla birlikte kayıt altına alınarak bu işin yapılması gerekiyor. Çünkü kan güvenliği ve kişinin sağlığı için bu çok önemli. Herhangi bir enfeksiyon durumunda tekrar geri dönüp bu vatandaşımızla iletişime geçmemiz gerekiyor. Bir işitme engelli vatandaşımız da kan vereceği zaman artık bir tercüman eşliğinde hekimle iletişim sağlayarak ve formları doldurarak bunu yapabiliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de randevu sistemi üzerine oluşturulmuş bir çalışma da tamamlanacak ve işitme engelli bireyler gelip kan bağışında bulunabilecekler dedi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

İşitme engelli vatandaşlar için formların ve konuyla ilgili ayrıntıların görüntülerini çektiklerini belirten Kalender, Bu filmleri de dijital mecralara yerleştirdik, gelmeden önce bu filmleri izleyip formda nelerle karşılaşabileceklerini anlayabilecekler ve geldikten sonra da formu algılamak için değil, formu doldurduktan sonra doktorla olan iletişimde sadece tercümanla birlikte çalışacaklar. Bu çerçevede aslında sadece engelli bireyler değil bütün vatandaşlarımıza sürekli kan bağışına davet ediyoruz çünkü kan sürekli ihtiyaçtır. Nerde bağışlayabileceklerini öğrenmek için hemen 'kanver.org' sitemize girip oradaki kan verme noktalarını günlük inceleyebilirler. Bir de günlük yaklaşık 300 tane gezici ekiplerimiz var; onların da nerde konuşlandığını oradan görebilirler ve rahatlıkla kan bağışlayabilirler ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin ise, kan bağışı merkezlerinde tercüman olmasının işitme engelliler için çok önemli olduğunu ifade ederek, Detay sorular çok fazla ama tercüman olmadığı zaman sorularla ilgili iletişim sıkıntısı olabiliyor. İşitme engelliler için biraz zor oluyor. Bu sefer kan vermek istediği zaman, tercüman olmadığı için vazgeçebiliyorlar ama tercüman olduktan sonra işitme engelliler daha çok gelmek ister. Bütün işitme engellilerini bağış yapmaya bekliyorum diye konuştu. (DHA)