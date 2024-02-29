Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile İstanbul Lojistik Merkezi Projesi kapsamında 5'inci insani yardım üssünü açacaklarını bildirdi.
Yılmaz ve IFRC Başkanı Kate Forbes, Türk Kızılay Genel Merkezinde, İstanbul'da açılacak lojistik merkezine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda bir konuşma yapan Yılmaz, IFRC ile işbirliklerine ülke içinde ve dışında insani faaliyetler bakımından devam ettiklerini, federasyon ve bağlı derneklerin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin yanında olduğunu anlattı.
IFRC'nin 4 küresel lojistik merkezi olduğunu kaydeden Yılmaz, "5'incisini İstanbul'da açmak üzere anlaşmış durumdayız. Kritik çalışmalar tamamlandı, imzası da yakın zamanda atılmış olacak. Bu bizler için de IFRC ile işbirliğimizi geliştirmek adına, IRFC için de bizim lojistik gücümüzdeki imkanların daha güzel paylaşılması ve kullanılması adına daha büyük bir imkanı sağlayacak." dedi.
Forbes ise Kızılay'ın kritik zamanlardaki faaliyetleriyle yardım ağı için önemine değinerek, Suriyeli sığınmacılara sağladığı nakdi destek programlarında lider konumda olduğunu söyledi.
Sosyal Uyum Yardım Programı'nın (SUY) Avrupa Birliği tarihindeki en büyük insani yardım programı olduğunu aktaran Forbes, kırılgan toplumlara yardım etmek için güçlü işbirliğinin devam etmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.
5'inci insani yardım üssü olacak
Türk Kızılay kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı içerisinde kurulacak 5'inci insani yardım üssü ile Avrupa, Afrika, Asya ve Kafkasya bölgelerinde meydana gelebilecek afetlere hızlı müdahale edilebilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay, İstanbul'da 5. insani yardım üssünü açacak - Son Dakika
Juventus forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan 4 yıl men edildi. Fransız futbolcunun men cezası, futbol kariyerini ciddi şekilde etkileyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?