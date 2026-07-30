Türk Kızılay Orman Yangınlarında Destek Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Kızılay Orman Yangınlarında Destek Sağlıyor

Türk Kızılay Orman Yangınlarında Destek Sağlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay, orman yangınlarında 47 bin 636 ürünü afetzedelerle yangın ekiplerine ulaştırdı.

TÜRK Kızılay, Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında sahadaki beslenme hizmetini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar 26 farklı noktada toplam 47 bin 636 ürünü afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere ulaştıran Kızılay, yangından etkilenen bölgelerde sahadaki desteğini kesintisiz sürdürüyor.

Türk Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afetlerde ana beslenme hizmetinden sorumlu kuruluş olarak, Türkiye'nin farklı noktalarında etkili olan orman yangınlarında sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muğla, Balıkesir, İzmir, Antalya, Yalova ve Kırklareli başta olmak üzere yangından etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin beslenme ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan Kızılay, beslenme hizmetini ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırmaya devam ediyor. İkram ve müdahale araçlarıyla afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere kesintisiz destek sağlıyor.

Türk Kızılay ekipleri, 26 farklı noktada yürüttüğü çalışmalarla yangınlardan etkilenen bölgelerde afetzedelerin ve yangınla mücadele eden ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bugüne kadar toplam 47 bin 636 ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay; 16 bin 500 su, 14 bin 315 sıcak ve soğuk içecek, 10 bin 131 ikram malzemesi, 5 bin 360 kumanya, 530 sıcak yemek, 500 çorba ve 300 ekmekle yangın bölgelerindeki beslenme çalışmalarına destek verdi.

Türk Kızılay, yangının kontrol altına alındığı 18 bölgedeki faaliyetlerini tamamlarken, ihtiyaçların devam ettiği 8 noktada afetzedelere ve yangınla mücadele eden ekiplere yönelik desteğini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Doğal Afet, Acil Durum, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Orman Yangınlarında Destek Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Çorum’da kadınların kavgası kamerada Çorum’da kadınların kavgası kamerada
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Trabzonspor’un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada 8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:22
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:42:41. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Orman Yangınlarında Destek Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.