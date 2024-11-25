Türk Kızılay, Soğuk Hava Koşullarında Yolda Kalanlara Destek Verdi - Son Dakika
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Türk Kızılay, Soğuk Hava Koşullarında Yolda Kalanlara Destek Verdi

Türk Kızılay, Soğuk Hava Koşullarında Yolda Kalanlara Destek Verdi

Türk Kızılay, ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara beslenme ve battaniye desteği sağladı. 20 ilde toplamda 4 bin 350 öğün çorba, 3 bin 500 kumanya, 30 bine yakın ikramlık, 7 bini aşkın su ve 1849 battaniye dağıtıldı.

25.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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TÜRK Kızılay ekipleri, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara destek oldu. 20 ilde gönüllü ve müdahale ekipleriyle beslenme desteği veren Kızılay, toplamda 4 bin 350 öğün çorba, 3 bin 500 kumanya, 30 bine yakın ikramlık, 7 bini aşkın su, 11 bini aşkın içecek ve 1849 battaniye dağıttı.

Hafta sonu ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve aşırı kar yağışları, özellikle akşam saatlerinden itibaren kimi bölgelerde şiddetli tipiye neden oldu. Kaza ve aşırı yağışa bağlı yol kapanması gibi olumsuzluklar nedeniyle dondurucu soğuklarda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar için Kızılay ekipleri iki gece boyunca destek sağladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi akşamı itibarıyla AFOM, Afet Müdahale Merkezleri, il ve şube başkanlıklarıyla gelişmeleri takip eden Türk Kızılay, başta Ankara, Erzurum, Bolu, Düzce, Zonguldak, Erzincan, Konya ve Sivas olmak üzere 20 ilde yolda kalan vatandaşlara yönelik beslenme hizmeti sağladı.

KUMANYA VE BATTANİYE DAĞITILDI

Hafta sonu boyunca müdahale ekipleri ve araçlarıyla sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, hem araçlarında mahsur kalan hem de en yakındaki misafirhanelere yönlendirilen vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıtarak soğukla mücadelelerine destek oldu. Toplamda 4 bin 350 öğün çorba, 3 bin 500 kumanya, 29 bin 755 ikramlık, 7 bin 91 su, 11 bin 149 adet içecek ve bin 849 battaniye dağıttı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, 3-sayfa, Kızılay, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Soğuk Hava Koşullarında Yolda Kalanlara Destek Verdi - Son Dakika

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