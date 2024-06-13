Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk dünyasının kültürel mirasının dijital kataloğunu hazırladı - Son Dakika
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Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk dünyasının kültürel mirasının dijital kataloğunu hazırladı

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk dünyası için ortak somut ve somut olmayan kültürel mirasın dijital kataloğunu hazırladıklarını bildirdi. Vakıf, Türk devletlerinden uzmanların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturarak Türk dünyasının somut ve somut olmayan kültürel mirasının listesi ve kataloğunu hazırladı. Ayrıca, Türk dünyasının kültürel mirasının korunmasına yönelik yasal çalışmalar başlatıldı.

13.06.2024 11:09
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Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk dünyası için ortak somut ve somut olmayan kültürel mirasın dijital kataloğunu hazırladıklarını bildirdi.

Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Kültür ve Miras Vakfı başkanlığına, Kasım 2023'teki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde atanan Raimkulova, Vakfın faaliyetleri kapsamında bulunduğu Kazakistan'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eski Kazakistan Kültür Bakanı Raimkulova, Vakfın görevinin, Türk dünyasının çeşitli alanlardaki kültürel mirasını korumak, restore etmek ve yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Vakfa üye ülkelerin uzmanlarını birbirleriyle kaynaştırdıklarını ve sahada birlikte çalışma deneyimini oluşturduklarını dile getiren Raimkulova, "Ülkelerimizde tarih, arkeoloji, mimarlık, sanat, folklor gibi alanlarda iyi yetişmiş uzmanlarımız mevcut. Dolayısıyla ortak kültürel mirasımızı korumak için onların tecrübelerine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Raimkulova, bu bağlamda Kazakistan'ın Yedisu Vadisi'nde bulunan Tamgalı petrogliflerin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesinin 20. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın önde gelen tarihçi, arkeolog ve restoratörleri için bu bölgeye bilimsel gezi düzenlediklerini ve Türk dünyasının ortak kültürel mirasını korumaya ilişkin uzmanların değerlendirmelerini kayda aldıklarını söyledi.

Halihazırda TDT İstanbul Zirvesi'nde devlet başkanlarının verdiği doğrudan talimat üzerine Türk dünyasının somut ve somut olmayan kültürel mirasının listesi ile kataloğunu hazırladıklarını belirten Raimkulova, "Bunun için Türk devletlerinden uzmanların yer aldığı çalışma grubu oluşturuldu ve çalışmalara başlandı. Türk dünyasının somut ve somut olmayan kültürel mirasının listesi ve kataloğu hem dijital hem basılı olacak." ifadelerini kullandı.

Vakıf olarak "istişare konseyi platformu" oluşturma görevini üstlendiklerini de anlatan Raimkulova, şunları kaydetti:

"Konsey, üye ülkelerimizin UNESCO milli komisyon üyeleri, TDT, Türksoy, Türk Akademisi ve TÜRKPA temsilcileri ile her ülkeden 2-3 uzmandan oluşacak. Konsey her 3 ya da 6 ayda bir toplanarak çalışmalarımızın koordinasyonunu sağlayacak. Örneğin, Türk Akademisi bir arkeolojik kazı çalışması yürüttüyse Vakıf olarak biz oranın restorasyonunu üstleneceğiz. Böylece çalışmalarımızın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz."

Vakıf bünyesinde ilk kez Türk Dünyası Restoratörler Konseyini kurduklarını söyleyen Raimkulova, "Eserlerimizin inşa edilme yöntemleri ve kullanılan malzeme bile Batı ve Doğu'daki diğer eserlerden farklı. Kültürel mirasımızı korumak için yine birbirimizin tecrübesine ihtiyaç var. Amacımız restoratörler havuzu oluşturmak. Çünkü ne yazık ki usta isimler aramızdan ayrılıyor ve onların deneyimlerini gençlere aktarmak lazım." dedi.

Türk dünyasının kültürel mirasının korunmasına ilişkin yasal çalışmalara başlandı

Raimkulova, UNESCO örneğinde "Türk dünyasının kültürel mirasının korunmasına ilişkin sözleşmenin" kabul edilmesi için yasal temelin oluşturulmasına yönelik çalışma başlattıklarını da duyurdu.

Vakfın bu yıl hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında da konuşan Raimkulova, İstanbul'da Türk dünyasından restoratörler için özellikle saray restoratörlüğü alanında eğitim düzenleyeceklerini belirtti.

Raimkulova, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile işbirliği çerçevesinde Almatı'daki Ulusal Kütüphane'de muhafaza edilen 12. yüzyıla ait Kur'an-ı Kerim'in restorasyonu temelinde eğitim programının yanı sıra Kaşgarlı Mahmud'un kaleme aldığı ilk Türkçe sözlüğü Divanu Lügati't Türk'ün yazılışının 950. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO'da uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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