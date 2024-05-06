2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Bozsik Yvette Dans Topluluğu seyirciyle buluştu

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Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı çerçevesiyle ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında Bozsik Yvette Dans Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seyirciyle buluştu.

Topluluğun 30. yılını kutladığı programda, besteci Igor Stravinsky'nin "Bahar Ayini" ve Zoltan Kodaly'nin "Galanta Dansları" eserinin yorumlandığı dans gösterileri sergilendi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan topluluk başkanı ve akademisyen Yvette Bozsik, gösterilerin odak noktasının kadın-erkek ilişkileri olduğunu belirterek, "Eserler geleneksel Macar halk müziğine dayanıyor. Buna rağmen çağdaş bir koreografi var. Ritüellere ve geleneksel olaylara dayanarak, çağdaş dans sanatının klasik tarafına atıfta bulunuyor." dedi.

"Gelecekte de Türkiye'de gösteriler yapmayı ümit ediyoruz"

Bozsik, Türkiye'deki ikinci gösterilerinin olduğuna işaret ederek, "Bu etkinlikte 14 dansçımız yer alıyor. Türkiye çok güzel bir yer, burada olmak herkes için büyük bir fırsat. Buradakilerin tecrübeleri ve teknik imkanları çok iyi. Dansçılar da buraya gelmeyi çok beklediler. Türk insanı çok cana yakın ve İstanbul'un kedileri çok güzel. Gelecekte de Türkiye'de gösteriler yapmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı'nın açılışı, 18 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti çerçevesinde, dönemin Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın katılımıyla düzenlenen gala etkinliğiyle yapılmıştı.

Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklıktan geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesini öngören siyasi bildiriye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban imza atmıştı.

"100. Yılda 100 Etkinlik" hedefi ve "Bir Asırlık Dostluk ve İş Birliği" temasıyla icra edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın kapanış etkinliğinin de yıl sonunda Türkiye'de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.