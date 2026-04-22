Türk Milletvekillerinden İsrail'e Tepki

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) konuşan Türk milletvekilleri, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tasarıyı onaylamasına tepki göstererek, bu ülkenin meclisteki gözlemci statüsünün kaldırmasını istedi.

Fransa'nın Strazburg kentinde AKPM Genel Kurulunda "Her koşulda ölüm cezasının evrensel olarak kaldırılmasına doğru" başlıklı önerge 6 "hayır"a karşı 102 "evet" oyuyla kabul edildi. Oylamada 7 parlamenter ise çekimser kaldı.

Türk milletvekilleri Filistinli esirlere idam cezası getiren yasayı hatırlatarak, Genel Kurul'dan İsrail'in AKPM'deki gözlemci statüsünün kaldırmasını istedi.

Oturumda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "İsrail'de yaşananlar yalnızca bir utanç değil, aynı zamanda insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü baltalayan ciddi ve ayrımcı bir adım. (Yasa) İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 12 bin Filistinli esire karşı idam cezasını genişletmeyi amaçlayan bir apartheid önlemidir." diye konuştu.

İsrail'in "belli bir ırkı hedef aldığını" vurgulayan Cıngı, yasanın ırkçı niteliğine dikkati çekerek, "Filistinlilerin canına tak etti. On yıllarca işgal, baskı ve korku altında yaşadılar, toprakları çalındı, evleri yıkıldı ve aileleri parçalandı. Ayrımcılık, şiddet ve temel insan haklarının her gün ihlal edilmesine maruz kaldılar. ve şimdi, üç yıl boyunca aralıksız bombardımanlardan sağ kurtulan insanlar, hukuk adı altında idam edilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in eylemleri ile sadece bölgeyi değil tüm uluslararası düzeni tehdit ettiğinin altını çizen Cıngı, söz konusu idam yasasının aynı zamanda "ahlaki bir çöküş" olduğunu vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, İsrail'den AKPM'de gözlemci statüye sahip devlet olarak insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duymasının beklendiğini belirtti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında söz konusu idam cezasının uygulanmasının uluslararası hukukun ciddi ihlali olacağını dile getiren Babacan, "Yasa, keyfi yaptırımlar uygulayarak tüm hukuki normları alt üst etmekle kalmayıp, özellikle Filistinlileri hedef alması nedeniyle ırkçı bir nitelik taşımaktadır." dedi.

İsrail'in Filistinlilere karşı soykırıma varan eylemler ile işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye ve uluslararası hukuku "sistematik şekilde" ihlal etmeyi sürdürdüğünü hatırlatan Babacan, AKPM'den İsrail'e bu uygulamaları durdurması için baskı yapmasını ve İsrail'in gözlemci statüsünün sona erdirilmesi dahil caydırıcı adımlar atılmasını istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat ise "İşgalci bir güç tarafından işgal altındaki bir halka dayatılan ve yalnızca Filistinlilere uygulanmak üzere tasarlanmış apartheid hukuk düzeninde bir idam cezasının" hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Çelik Kanat, "Eşitsiz bir hukuk, eşitsiz mahkemeler ve eşitsiz koruma sisteminde ve zaten büyük çaplı şekilde Filistinlileri öldüren bir devlette, bu, işgal altındaki bir halkın devlet tarafından idam edilmesini kurumsallaştırıyor ve bir savaş suçu teşkil ediyor." dedi.

Bu yasanın, Filistinli tutukluların halihazırda kötü muamele ve işkence gördüğü ve ölümle karşı karşıya kaldığı, Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından şiddetle sürüldüğü, işgal altındaki Batı Şeria'da "yasa dışı yerleşimlerin" genişlediği bir dönemde hayata geçirildiğini belirten Çelik Kanat, "Bu yasa cezasızlığın ürünüdür. Gazze'de soykırım yaşanırken, uluslararası toplum ve meclis temel insan haklarını savunmakta başarısız oldu. Hiçbir yaptırım uygulanmadı ve çoğu zaman koşulsuz kınama veya ateşkes talebi bile olmadı." ifadelerini kullandı.

"Derhal harekete geçmeliyiz." diyen Çelik Kanat, İsrail'in gözlemci statüsünün askıya alınmasını talep etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise konuşmasında idam cezasının kaldırılmasının AKPM'nin temel etik taahhütleri arasında yer aldığını söyledi.

Canbey, "21. yüzyılda idam cezalarının getirilmesine yönelik herhangi bir adım karşısında tepkisiz kalabilir miyiz? Meclisin alacağı tutum, insan haklarına olan bağlılığımızın esaslı mı yoksa sadece sözde mi olduğunu gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ise "adaletin uygulanmasına farklılaşma getiren, bireylerin kimlik ve aidiyetlerine bağlı olarak farklı şekilde cezalandırılabildiği" yasaya tepki gösterdi.

Yasa ile eşitlik ve ayrımcılık ilkelerinin açık şekilde ihlal edildiğini dile getiren Bölük, "Avrupa Konseyinin hiçbir üye devleti, hiçbir gözlemci devleti benzer bir düzenleme uygulamamıştır. ve bazılarımız hala (İsrail'in) bölgedeki tek demokratik devlet olduğunu söylemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

"İnsan haklarını savunduğumuzu iddia ediyorsak, taviz vermemeliyiz." diyen Bölük, AKPM'den "açık ve kesin" bir tutum sergilemesini istedi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve bunun insan hakları ve insancıl hukuk açısından ciddi endişeler yarattığını vurguladı.

Yılık, İsrail'in idam yasasına ilişkin, "Yalnızca Filistinlileri hedef alacak şekilde uygulandığı bildirilen düzenleme, ayrımcılık ve hukuk önünde eşitsiz muamele konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Ölüm cezasının bu kadar seçici ve ayrımcı bir şekilde uygulanması, adalet, eşitlik ve insan onurunun temel ilkeleriyle açık bir çelişki içindedir." diye konuştu.

Yılık, durumun ciddiyeti göz önüne alındığında AKPM'nin "tutarlı ve ilkeli" tutum sergileyerek, İsrail'in gözlemci statüsünü gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İsrail'deki gelişmeleri endişe verici olarak niteleyerek, idam cezasının genişletilmesine ilişkin yasanın "kasıtlı bir siyasi tercih" olduğu ve Filistinlileri hedef alarak "ayrımcı şekilde tasarlandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yasanın "ciddi bir ahlaki ve hukuki gerileme" olduğunu ifade eden Emre, AKPM'nin bu yasaya kayıtsız kalmaması gerektiğini belirterek, Genel Kurul'dan İsrail'in gözlemci statüsünün incelenmesine hazır olmasını istedi.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.