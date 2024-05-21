Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Bölgesi yemekleri Saraybosna'da tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Bölgesi yemekleri Saraybosna'da tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası\'nda Ege Bölgesi yemekleri Saraybosna\'da tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Ege Bölgesi yemeklerinden örnekler tanıtıldı. Etkinlikte, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından dersler verildi ve atölye çalışmaları düzenlendi. Türk mutfağının tanıtılmasıyla öğrencilerin gelecekte Türk mutfağından lezzetleri sunmaları hedefleniyor.

21.05.2024 20:36
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinden örnekler, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde (IUS), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erol Taşkın ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çekiç, Saraybosna'daki meslek liselerinde gastronomi alanında okuyan öğrencilere ders verdi.

Atölye çalışmasında ise 20 meslek lisesi öğrencisi, Ege Bölgesi yemeklerini Taşkın ve Çekiç'in verdiği tariflerle yaptı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş, gazetecilere, Saraybosna'da lise düzeyinde gastronomi alanında okuyan öğrencilerle etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, Ege Bölgesi yemeklerini yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere yayla çorbası, mücver ve İzmir köfteden oluşan bir menüyü öğrettiklerini aktaran Atabaş, "Bu çalışmayla Türk mutfağına karşı öğrencilere bir aşinalık kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin ilerideki meslek hayatında repertuarında Türk mutfağından özelde de Ege mutfağından lezzetleri sunmalarını bekleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Saraybosna, Gaziantep, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Bölgesi yemekleri Saraybosna'da tanıtıldı - Son Dakika

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