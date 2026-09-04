Türk oyuncu çiftin göçmenlik oyunu KISMET, ABD'de en iyi oyun ödülünü kazandı - Son Dakika
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Türk oyuncu çiftin göçmenlik oyunu KISMET, ABD'de en iyi oyun ödülünü kazandı

Türk oyuncu çiftin göçmenlik oyunu KISMET, ABD\'de en iyi oyun ödülünü kazandı
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Didem Ruhi Karcı ve Talha Karcı'nın ABD'deki göçmenlik deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı KISMET, RiffRaff NYC Immigrant Short Play Festival'de 'Best Play Award'ı kazandı. Türkçe yazılıp İngilizceye uyarlanan oyun, ABD'de farklı şehir ve festivallerde sahnelenmeye devam ediyor.

(ANKARA) - Türk oyuncu çift Didem Ruhi Karcı ve Talha Karcı'nın, ABD'deki göçmenlik deneyimlerinden yola çıkarak yarattığı KISMET, RiffRaff NYC Immigrant Short Play Festival'da "Best Play Award"a layık görüldü. Türkçe yazılıp daha sonra İngilizceye uyarlanan oyun, ABD'de farklı şehir ve festivallerde sahnelenmeye devam ediyor.

KISMET, ABD'de kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan Türk göçmen bir çiftin hikayesini anlatıyor. Bir yemek teslimatı sırasında kendilerini beklenmedik bir şekilde tiyatro sahnesinde bulan çift, Türkiye'deki ekonomik zorluklardan ve siyasi belirsizlikten ABD-Meksika sınırına, gözaltı kamplarından düşük ücretli işlere ve ABD'deki göçmen hayatının gündelik gerçeklerine uzanan yolculuklarını yeniden canlandırmaya başlıyor.

Kara komedi türündeki oyun, seyircileri; aile beklentileri, maddi güvensizlik, kültürel yanlış anlaşılmalar ve yeni bir başlangıç vaadinin ne kadar ulaşılmaz olabileceğiyle yüzleştiriyor. Hikaye anlatıcılığını, seyirciyle etkileşimi ve teatral oyunbazlığı bir araya getiren oyun; göçü, dayanıklılığı ve ait olma arayışını mizah, samimiyet ve umutla ele alıyor.

Türkçe yazılan oyun, daha sonra İngilizceye uyarlandı. Oyunun Türkçe versiyonu yaklaşık 55 dakika, İngilizce versiyonu yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ayrıca bazı festivaller için düzenlenen oyunun 25 ve 30 dakikalık iki kısa versiyonu bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk oyuncu çiftin göçmenlik oyunu KISMET, ABD'de en iyi oyun ödülünü kazandı - Son Dakika

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