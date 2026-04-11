Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bakırköy'de bir otelde düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile çok sayıda davetli katıldı. Şehit ve gazi ailelerinin de yer aldığı program, bando gösterisiyle başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Video gösterimiyle başlayan etkinlik, konuşmaların ardından yapılan yemek organizasyonu ile sona erdi.

'HUZURUN OLMADIĞI YERDE ÜRETİM DE OLMAZ'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Emniyetin olmadığı yerde güven, güvenin olmadığı yerde adalet eksik kalır. Bu üçlü olmadan da toplumda huzurdan, asayişten söz etmek mümkün değildir. Emniyetin, güvenin, huzurun olmadığı yerde üretim de olmaz, ekonomi de olmaz, hayat da olmaz. Bu nedenle 81 vilayetimizde, 780 bin kilometrekare vatan toprağında görev yapan fedakar, kahraman polislerimiz ve askerlerimiz, her zaman ülkemizin güvenliği için, vatandaşımızın huzur ve selameti için her alanda çarpışmaya, mücadele etmeye devam etmektedirler ve büyük bir sorumlulukla görevlerini yerine getirmektedir. Ticaretin, yatırımın, üretim ve istihdamın güven içinde sürdürülebilmesi, siz kahraman polislerimizin fedakarlığı sayesinde mümkün olmaktadır. Doğal afetler ve çevresel krizler olduğunda da yine polislerimiz halkımızın yanında yer almaktadır. Deprem, sel, yangın gibi felaketlerde de olaylara ilk anda müdahale eden ve hayatın normale dönmesine destek olan, kahraman emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarıdır. Daha birkaç gün önce İstanbul'da, Levent'te meydana gelen terör saldırısı, kahraman polislerimizin gözünü kırpmadan, canı pahasına gösterdikleri mukavemetle püskürtülmüştür. Polislerimizin soğukkanlılığı ve cesareti sayesinde toplumumuzun huzuruna kasteden teröristler, Allah'a şükür, etkisiz hale getirilmiştir. Bu olayda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyorum. Bu ve benzeri olaylar, güvenlik güçlerimizin sadece müdahale etmekle kalmadığını, terör tehditlerine karşı etkin ve caydırıcı duruşunu ve milletimizin huzurunu her şartta koruma kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan bu yana siyasi istikrar içinde, ekonomik atılımlarla ve büyük gelişmelerle huzur ve asayişi sağlayarak, terörle mücadelesini de başarıyla sürdürerek, güvenli ve huzurlu bir Türkiye'mizin inşası için hep birlikte çalışıyoruz. Polisimiz, emniyetimiz de bu güvenin en sağlam dayanağıdır. Sözlerime son verirken her birinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Vatandaş olarak, şahsen ve hükümet olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

'BİZ İSTANBUL'UN EMNİYETİYİZ'

Programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Kıymetli misafirler, milletimiz asırları aşan köklü bir devlet geleneğinin mirasçısıdır. Ecdadımız, adaleti, ahlakı ve vicdanı esas alan anlayışla sayısız medeniyet inşa etmiştir. Bugün de aynı ruh ve inançla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm mazlum coğrafyalarda ay yıldızlı bayrağımız umudun simgesi olmuştur. Bizler de şanlı bayrağımızı göğsünde bir onur nişanesi olarak taşıyan Türk Polis Teşkilatıyız. ve hep birlikte bu akşam burada teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak fetihle müjdelenen bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Bir İstanbullu olarak Necip Fazıl'ın dizeleriyle ifade etmek istiyorum. 'İstanbul benim canım, vatanımda vatanım. İstanbul İstanbul' üstadın ifadesi hepimizin ortak duygusudur. Bu kadim şehir medeniyetlerin kalbi, tarihin ta kendisi, geleceğin emanetidir. Kıymetli misafirler, şanlı teşkilatımız 181 yaşında. 181 yıldır milletimize hizmette büyük fedakarlıklar gösteren teşkilatımızın simgesi üniformamız adanmışlığın, sadakatin ve gerektiğinde şehadetin timsali olmuştur. Tarih boyunca bu millet Bedir'den Çanakkale'ye imanla direnenlerin vatan uğruna gözünü kırpmadan can verenlerin izinden yürümüştür. Elbette bu uğurda şehitler verilmiştir. Bizler bu şehrin her köşesinde, her caddesinde, her sokağında var olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kahraman meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. 181'inci kuruluş yıl dönümümüz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.