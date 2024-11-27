Türk Polisi, BAE'de Haham Cinayetinde Şüphelileri Yakaladı - Son Dakika
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Türk Polisi, BAE'de Haham Cinayetinde Şüphelileri Yakaladı

Türk Polisi, BAE\'de Haham Cinayetinde Şüphelileri Yakaladı

BAE, İsrailli hahamı öldüren şüphelilerin yakalanmasında Türk makamlarına teşekkür etti.

27.11.2024 11:25
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(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, BAE'de İsrailli bir hahamı öldürmekle suçlanan zanlıların tutuklanmasına Türk makamlarının yardımcı olduğunu duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı, BAE'de İsrailli bir hahamı öldürdüğünden şüphelenilen kişilerin yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı. BAE'de yaşayan ve aynı zamanda Moldova vatandaşı olan 28 yaşındaki haham Zvi Kogan'ı öldürdüğünden şüphelenilen üç Özbek'i tutuklandığı belirtilen açıklamada, Türk makamlarına şüphelilerin yakalanmasından dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, şüphelilerin tutuklanmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı yer almadı.

Avrupa medyasında yer alan haberlerde, üç şüphelinin, BAE hükümetinin talebi üzerine Türk istihbaratı ve polisi tarafından hafta sonu İstanbul'da gizli bir operasyonla yakalandığı belirtildi. Türk istihbaratının şüphelilerin hangi uçakla İstanbul'a geldiklerini tespit ettiği ve Türk polisinin de onları havaalanından ayrıldıktan sonra yakaladığı belirtildi. Türkiye'nin, şüphelileri BAE'ye iade ettiği dile getirildi.

Kogan, birkaç yıldır BAE'de yaşıyordu ve ülkedeki Yahudi toplumuna yardım faaliyetlerinde bulunuyordu. Kogan'ın perşembe günü kayıp olduğu bildirilmiş; cesedi pazar günü bulunmuştu. İsrailli yetkililer, Kogan'ın Yahudi olduğu için hedef alındığını bildirerek öldürülmesini antisemitik bir saldırı olarak nitelendirdi. İsrail kurumları soruşturmaya dahil olduklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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