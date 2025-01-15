Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, fahri tanıtım kurullarıyla halka tanıtılacak - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, fahri tanıtım kurullarıyla halka tanıtılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, fahri tanıtım kurullarıyla halka tanıtılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, vakfı ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulacak "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla halka tanıtacaklarını söyledi.

15.01.2025 18:46
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, vakfı ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulacak "fahri tanıtım kurulları" aracılığıyla halka tanıtacaklarını söyledi.

Sipahioğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı sunumda, ordu ile halk arasındaki bağın pekiştirilmesi, ordunun güçlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyet başkanlığını üstlendiği vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin fiziki imkanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirten Sipahioğlu, bu amaçla 74 savunma sanayi şirketine doğrudan ya da dolaylı olarak ortak olduğuna işaret etti.

Vakfın hem şirketlerden gelen kar payı hem de vatandaşların nakit ya da gayrimenkul bağışlarından oluşan bütçesinin gerek savunma sanayi şirketlerinin yeni yatırımlarının desteklenmesi, gerekse TSK'nın acil ihtiyaçlarını gidermede kullanıldığını anlatan Sipahioğlu, "Bu kaynakları şirketimizde yatırım yaparak ya da niş bir alanda fabrika kurarak değerlendiriyoruz ya da Silahlı Kuvvetlerimizin ciddi bir kaynağa ihtiyacı varsa oraya nakit olarak aktarıyoruz. Huduttaki bir askerin termal gözü oluyoruz." dedi.

Sipahioğlu, vakfın bilinirliğini artırmak amacıyla çalışma başlattıklarını dile getirerek, "İlçelerde kaymakamlarımızın fahri başkanlığında kurulacak fahri tanıtım kurulları bizim için çok önemli. Çünkü bizim her ilçede bu kadar personelle olmamız mümkün değil. Buradaki fahri tanıtım kurulu üyelerimizle ne kadar sık işbirliği yapabilirsek, kendimizi o kadar daha iyi tanıtabileceğimizi düşünüyorum. Temelde vakfın bilinirliğini, görünürlüğünü artırmak istiyoruz. Biz suya bir taş attık, bir dalga çıkarmaya başladık. İnşallah bunu tsunamiye çeviririz." diye konuştu.

Tanıtımla bağış toplamanın amaçlanmadığının altını çizen Sipahioğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız lütfen yanlış anlaşılmasın. Amaç bağış toplamak değil. Bizim bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerinin bu halkla olan gönül birlikteliğinin tekrar ciddi şekilde pekiştirilmesine ihtiyaç var. Bu coğrafyada Gazze'yi, Libya'yı, Suriye'yi, Ukrayna'yı görüyorsunuz. Bu coğrafyada güçlüysen güvendesin. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için gönül birlikteliğinin bırakılmaması gerekiyor. Çocuklardan başlayarak anlatılması, öğretilmesi gerekiyor. Bu amaçla çeşitli ilçelerde faaliyetler yapılıyor, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz bağışa değil buradaki ruha bakıyoruz. Bizde bir Çanakkale ruhu var. Eğer o ruhu yaşatmazsak bize başka ruh yaşatırlar. Çanakkale ruhumuza lütfen hep beraber sarılalım."

Sipahioğlu, Dışişleri Bakanlığı ile de sıkı temas içinde olduklarını aktararak, "Yurt dışında da vatandaşlarımız var. Büyükelçilerimiz, maslahatgüzarlar marifetiyle ulaşmayı düşünüyoruz. Eğer bu topraklarda barış içinde yaşamak istiyorsak, savaşa hazır olmak zorundayız. Savaşa hazır olmak lafla olmuyor, silahla, teknolojiyle, kendi teknolojinle oluyor. Başkasının teknolojisiyle savaşa hazır olmak bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Savunma, Güncel, Son Dakika

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