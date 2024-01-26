Hayatını kaybeden usta oyuncu Hikmet Taşdemir\'in akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı

Türk sinemasının kötü adamı olarak bilinen ünlü Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncuyu hayattan koparan hastalık ise kanser.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, dün üniversite hastanesinde hayatını kaybeden Hikmet Taşdemir'in 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle hastanelerine geldiğini belirterek, yapılan inceleme sonucu kendisinin dördüncü evre kanser hastası olduğunun belirlendiğini söyledi. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve "Korkusuz Korkak" filmindeki "Gaddar Kerim" rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir'in (82) dün üniversite hastanesinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

CENAZESİNİ ABİSİ TESLİM ALDI

Taşdemir'in değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Şahin, "Taşdemir'in 15 Ocak'ta hastaneye solunum yetmezliği sebebiyle geldi. Yapılan inceleme sonucu dördüncü evre kanser olduğu belirleniyor. 24 Ocak'ta yoğun bakıma alınıyor. Sonrada solunum yetmezliği sebebiyle entübe ediliyor. Entübe olduktan sonra maalesef dün hayatını kaybediyor." dedi.

Şahin, sanatçının yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı dileyerek, cenazenin Taşdemir'in abisine teslim edildiğini dile getirdi.

"AKCİĞER KANSERİYDİ"

NKÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy da sanatçının akciğer kanseri olduğunu aktararak, "Kandaki oksijenin düşmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tüm tedavilere rağmen maalesef dün kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi. Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı. Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.