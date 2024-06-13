Türk Sinemasının Usta Oyuncusu Murat Soydan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Türk Sinemasının Usta Oyuncusu Murat Soydan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Sinemasının Usta Oyuncusu Murat Soydan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, ailesi ve sinemaseverlerin katıldığı cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi. Soydan'ın 43 yıllık eşi ve çocukları taziyeleri kabul ederken, oyuncu Nuri Alço ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de törene katıldı. Soydan, 83 yıllık yaşamına 200'den fazla film ve dizi projesi sığdırmıştı.

13.06.2024 15:28
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Türki sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sinemaseverlerin katıldığı cenaze namazının ardından Soydan Zincirlikuyu mezarlığında defnedildi.

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan 11 Haziran Salı günü, 83 yaşında hayatını kaybetmişti. Kariyerinde 200'den fazla film ve dizi projesi bulunan Soydan'ın cenaze namazı öğle namazının ardından Ataköy Ömer Duruk Cami'nde kılındı. Murat Soydan'ın 43 yıllık eşi Uğurgül Soydan, kızı Mehveş Soydan ile oğulları Mehmet Murat Soydan ve Ali Murat Soydan taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze törenine Soydan'ın ailesi ve yakınlarının yanısıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Nuri Alço, Ahmet Arıman ve çok sayıda sinemasever katıldı. Soydan kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

"ANİ BİR KALP KRİZİ İLE KOLLARIMDA ÖLDÜ"

Eşinin tabutunun başında taziyeleri kabul eden Uğurgül Soydan, "Acımız çok büyük. Muhteşem bir insandı, beyefendi, asildi. 43 yıllık eşiyim, çocuklarımın babasıydı. Bizim için çok büyük bir kayıp, aslında ailemiz başta olmak üzere Türk milletinin başı sağ olsun. Güzel eserleri bıraktı, eserleriyle anılacaktır. Ani bir kalp krizi ile kollarımda öldü. Gelen herkes sağ olsun, o sevilen bir insandı. Herkes tarafından çok sevilen ve sayılan bir insandı. Çünkü o halkını çok seviyordu" ifadelerini kullanırken kızı Mehveş Soydan ise, "Hepimizin başı sağ olsun, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Onun kızı olduğum için gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun, babamın ismini her zaman yaşatacağız" dedi.

"KALBİ GÜZEL BİR İNSANDI"

Murat Soydan ile birçok filmde birlikte oynayan ünlü oyuncu Nuri Alço, "Türk sineması maalesef arka arkaya gidiyor. Bahar Öztan arkasından Türker İnanoğlu, şimdi de Murat Soydan. Türk sinemasına çok emeği geçen, çok güzel filmlere oynayan, yüreği, kalbi güzel bir insandı. Son zamanlarında yaşından dolayı bir takım rahatsızlıklar geçirdi ama ailesi tarafından terk edilmeyip çok güzel bakıldı. Kolu kırıldı, bacağı kırıldı, bel fıtığı ameliyatı oldu, hepsi üst üste geldi. Son zamanlarında gayet güzeldi. Toprağı bol olsun, nurlar içerisinde yatsın" diye konuştu.

"83 YILLIK BİR YAŞAMA MUHTEŞEM FİLMLER SIĞDIRMIŞ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Başımız sağ olsun. 83 yıllık bir yaşama muhteşem filmler sığdırmış, çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Daha önce kaybettiğimiz büyükler gibi hepimizin onlara borcu var. Çok güzel hatıralar, çok güzel duygular yaşattılar. Hepimiz için müthiş bir kültür oluşturdular. Bugün biz bu dizileri, filmleri yapıyorsak gerçekten onlardan çok ilham aldık, çok etkilendik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Bizlere iyiyi öğrettiler, kötü karakterlerin bile filmin sonunda iyiye dönüştüğü filmler biriktirdiler. Hatıralarımız çok güzeldi, o hatıralarımızla buradayız. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Sinemasının Usta Oyuncusu Murat Soydan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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