Türk sporcular nisan ayında Avrupa'da tarihi başarılara imza attı

Türk sporcular nisan ayında basketbol, voleybol, güreş, halter ve para atletizm gibi branşlarda önemli başarılara imza attı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nı kazanarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını elde etti.

Basketbolda Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı yenerek 3. kez şampiyon oldu. ÇBK Mersin ise FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Halterde Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 3 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Tekerlekli sandalye basketbolunda Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa kupalarını müzesine götürdü.