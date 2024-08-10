Türk Sporcular Paris 2024 Olimpiyatları'nda Başarılı Performans Sergiledi

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(ANKARA) – Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde Türkiye'yi 5 farklı branşta sporcular temsil etti. Taha Akgül güreşte, Nafie Kuş Aydın ise taekwondoda bronz madalya kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya maçında mağlup oldu ve Olimpiyat 4'üncüsü oldu.

Paris Olimpiyatları'nda günün (10.08.2024) sonuçları şöyle:

Güreş:

Paris Olimpiyatları'nda Taha Akgül, serbest stil 125kg bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu.

Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76kg çeyrek finalinde Japon sporcu Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu. Adar Yiğit Ekvador'lu Rosangela Reasco Valdez ile repesaj maçında mücadele edecek.

İbrahim Çiftçi, serbest stil 97kg son 16 turunda Ukrayna'dan Murazi McHedlidze'ye 5-1 mağlup oldu ve Olimpiyatlar'a veda etti.

Voleybol

A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya karşılaşmasında Brezilya'ya setlerde 3-1'lik sonuçla kaybederek Olimpiyat 4'üncüsü oldu.

Teakwando

Nafia Kuş Aydın, kadınlar taekwondo 67 kilogram bronz madalya karşılaşmasında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Emre Kutalmış Ateşli, erkekler 80 kilogram eleme müsabakasında Kübalı rakibi Rafael Alba'ya mağlup oldu ve Olimpiyatlar'a veda etti.

Modern Pentatlon

İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlon yarı final mücadelesinde eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplamda 1392 puanla 7'inci sırayı alarak finale yükseldi.

Atletizm

Kaan Kigen Özbilen, erkekler maraton yarışını tamamlayamadı.