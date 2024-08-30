Türk STK'ları Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine 153 ton kurban eti dağıtacak - Son Dakika
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Türk STK'ları Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine 153 ton kurban eti dağıtacak

Türk STK\'ları Lübnan\'daki ihtiyaç sahiplerine 153 ton kurban eti dağıtacak

İHH, Yetim Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Lübnan'daki Filistinlilere ve ihtiyaç sahiplerine 153 ton kurban eti dağıtımı yapacak. Dağıtım programıyla toplam 76 bin 500 aileye ulaşılacak ve 500 bin kişiye yardım edilmesi bekleniyor. Türkiyeli STK'lar, Lübnan'a yönelik yardımları Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların başladığı tarihten itibaren sürdürüyor.

30.08.2024 18:49
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneğigt Lübnan'daki Filistinlilere ve ihtiyaç sahiplerine 153 ton kurban eti dağıtımı yapacak.

Lübnan'ın güney ve kuzey bölgeleri, başkent Beyrut ve Beka bölgesi başta olmak üzere ülkedeki tüm kesimlere yerel kuruluşlar aracılığı ile ikişer kiloluk paketler halinde toplam 76 bin 500 aileye dağıtılacak. Dağıtılacak kurban eti yardımından 500 bin kişinin istifade etmesi bekleniyor.

Bu dağıtım programı ile Lübnan'da aynı anda gerçekleşen ve tüm kesimlerin istifade ettiği en büyük yardım çalışmalarından bir tanesi gerçekleşmiş olacak .

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH, Yetim Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği'nin uzun yıllardır Lübnan'da faaliyet gösterdiğini, son kurban bayramı döneminde de yine Lübnan'la ilgili büyük bir çalışma yapma kararı aldıklarını belirtti.

Bu kapsamda kurban bayramında Hindistan'da 10 bin 200 hisse kurbanın kesimini yaptırdıklarını ve bu kurban etlerini Lübnan'a ulaştırdıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurban bayramı döneminde hayırseverlerin bağışlamış olduğu bu kurbanlar toplamda kemiksiz 153 ton et, hediye paketleri olarak hazırlanmış durumda. Toplamda 76 bin 500 ailemiz için bu et ikramlarımızı dağıtmış olacağız. Türkiye'den tek seferde yapılacak en büyük yardımlardan biri olan kurban eti dağıtımından toplamda Lübnan'ın yüzde 10'una tekabül eden yani 500 bin kardeşimizin istifade etmesini umuyoruz."

Yılmaz, Lübnanlı kardeş sivil toplum kuruluşları marifetiyle Lübnan'ın güney ve kuzey bölgeleri, başkent Beyrut ve Beka bölgesi başta olmak üzere, Filistinliler, Suriyeliler ve Marunilerin de aralarında bulunduğu ülkedeki tüm kesimlere kurban eti dağıtımı yapılacağını vurguladı.

Türkiyeli STK'lar olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren Lübnan'a yardımlar gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, özellikle ülkenin güneyindeki Sur ve Sayda gibi kentlerinden göç etmek zorunda kalan 50 bin civarında kişi için kumanya, sıcak yemek, barınma ve battaniye destekleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

İtfaiye ve ambulans araçları, sağlık ve sarf malzemelerinin de ulaştırılmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Biz Türkiye ve Türkiyeli STK'lar olarak Lübnan'daki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, şu an kadar toplam 5 parti kurban etinin 3 partisinin Lübnan'a ulaştığını yakın zamanda kalan 2 partinin de ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Kurban eti dağıtımında yardımcı olacak yerel kuruluş olan Lübnan İnsani Yardım ve Kalkınma Derneği yetkilisi Ahmed Muhammed Keyd, Türkiyeli STK'lar tarafından gönderilen dondurulmuş etleri teslim aldıklarını belirterek, Türk halkına ve STK'larına destekleri için teşekkür etti.

Lübnan'ın Cubeyl kentindeki Nahda İslami Hayır Kurumu yetkilisi Ahmed Lakis de Türkiyeli STK'ların ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yapmamız için gönderdikleri kurban etleri dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk STK'ları Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine 153 ton kurban eti dağıtacak - Son Dakika

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