Türk Tır Şoförü İran\'da Yaralandı

07.03.2026 18:39
İran'da ağır yaralanan Türk tır şoförü Hüseyin Fırat'ın durumu Türkiye tarafından takip ediliyor.

İran'da tırına mühimmat parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Türk tır şoförü Hüseyin Fırat yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.Ailesi ve Türk yetkililer yaralı şoförün Türkiye'ye nakledilmesini talep ederken, hem sağlık durumunun kritik olması hem de İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle ambulans uçakla nakil gerçekleştirilemiyor.

TIRINA MÜHİMMAT PARÇASI İSABET ETTİ

Edinilen bilgilere göre olay 6 Mart'ta meydana geldi. Tahran'dan yola çıkan ve Tebriz yönünde ilerleyen Türk tır şoförü Hüseyin Fırat'ın aracına, şehre yaklaşık 90 kilometre kala mühimmat parçaları isabet etti.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Fırat, ilk olarak Hürremdere kentindeki Bu Ali Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şoför daha sonra 7 Mart'ta Zencan'daki Musavi Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Bir dizi operasyon geçiren Hüseyin Fırat'ın tedavisi halen yoğun bakımda devam ediyor. Doktorlar, sağlık durumunun hassas olması nedeniyle şu aşamada başka bir ülkeye naklinin riskli olduğunu belirtiyor.

HAVA SAHASI KAPALI, NAKİL YAPILAMIYOR

Fırat'ın ailesi ilk aşamada Türkiye'ye sevk edilmesini talep etti. Ancak doktorların nakle izin vermemesi ve İran hava sahasının kapalı olması nedeniyle ambulans uçakla transfer gerçekleştirilemedi.

Öte yandan hastane yönetiminin, Fırat'ın sağlık durumunu ve Türkiye'ye nakle uygunluğunu gösteren tıbbi raporu Türk yetkililere iletme konusunda isteksiz davrandığı bildirildi. Yetkililer raporun aile yakınlarına verilebileceğini ifade etti.

TÜRK YETKİLİLER DEVREDE

Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye Cumhuriyeti Tebriz Başkonsolosluğu, İran Dışişleri Bakanlığı Doğu Azerbaycan Temsilciliği nezdinde girişimde bulundu.

Hüseyin Fırat'ın durumu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu tarafından yakından takip ediliyor.

BABASI DA ZENCAN'A ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Hüseyin Fırat'ın babası Coşkun Fırat ise oğlunun bulunduğu hastaneye ulaşmak için yolda olduğunu belirtti. Zencan'a yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunduğunu ifade eden baba Fırat, taşıdıkları deri yükünü başka bir araca devretmesi gerektiğini ve işlemlerin ardından en erken 9 Mart'ta Zencan'a ulaşabileceğini söyledi.

Baba Fırat, oğlunun durumunun kritik olduğunu bildiğini ancak önceliğinin Türkiye'ye nakil değil, bulunduğu hastanede sağlık durumunun stabil hale gelmesi olduğunu Türk yetkililere iletti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Tebriz, Tahran, İran, Kaza, Son Dakika

