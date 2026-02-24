Türk ve Pakistan Kızılayı İşbirliği - Son Dakika
24.02.2026 22:03
Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayı, 5 yıllık işbirliği mutabakatı imzaladı. Ramazan yardımları yapıldı.

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı arasında gelecek 5 yılda işbirliğini kurumsallaştırmak adına mutabakat zaptı imzalandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük başkanlığındaki üst düzey heyet, Pakistan Kızılayının başkent İslamabad'daki Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaret kapsamında Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Farzhana Naek ile bir araya gelerek, işbirliğini artırmanın, ortak insani yardım programlarını genişletmenin ve Pakistan'da zor şartlardaki topluluklara ulaşmanın yollarını görüştü.

Taraflar, kapasite geliştirme, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak insani yardım operasyonları, eğitim programları ve acil durumlarda koordineli müdahale girişimlerine odaklanan ve gelecek 5 yılda işbirliğinin kurumsallaştırılmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Ziyarette, Pakistan Kızılay Genel Merkezi'ndeki kütüphaneyi gezen Yılmaz, hatıra defterini imzaladı.

Bölgesel Kan Bağış Merkezini ve mobil kan bağışı aracını gezen Yılmaz, Pakistan Kızılayın gönüllü kan bağışını teşvik etmek ve hastalara güvenli kan tedarikini sağlamak için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zor durumdaki ailelere dağıtılacak 3 bin gıda yardım paketi

Ziyaretin devamında zor durumdaki ailelere ramazan dolayısıyla dağıtılacak 3 bin gıda yardım paketi için tören ve Pakistan Kızılay Genel Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

İftar programına Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY) ve ASELSAN temsilcileri katıldı.

Naek, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılay ile Pakistan Kızılay arasındaki ortaklığın, Pakistan ile Türkiye arasında yıllar içerisinde yapılan işbirliği sayesinde pekişen kardeşliğin güçlü bir sembolü olduğunu söyledi.

Ramazan kapsamındaki yardım çalışmalarının da iki ülkenin ortak şefkat ve dayanışmasını yansıttığını belirten Naek, Pakistan Kızılayın insani yardım faaliyetlerini genişletmek ve işbirliğini daha da artırmayı amaçladığını ifade etti.

Yılmaz da Türkiye'nin Pakistan halkıyla sarsılmaz dayanışmasını vurgulayarak, Türk Kızılayın, Pakistan Kızılay ile yakın işbirliğini sürdüreceğini kaydetti.

Neziroğlu da bu işbirliğinin Pakistan ile Türkiye arasındaki derin tarihi bağları ve karşılıklı güveni yansıttığını, iki ülkenin dostluğunun, ihtiyaç sahiplerine desteğe dönüştüğünü vurguladı.

"Hizmete Bağlılığı Kutlama" töreni"

Ziyaret kapsamında Türk Kızılay, Pakistan Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Alman Kızılhaç ve Norveç Kızılhaç temsilcilerinin katılımıyla "Hizmete Bağlılığı Kutlama" töreni de düzenlendi.

Türk Kızılay heyeti, 2009'da Türk Kızılayın inşa ettiği Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'ne de ziyarette bulundu.

Yılmaz, Pakistan Kızılayın Genel Merkezi'nin bahçesinde Naek ve Neziroğlu ile fidan dikti.

Kaynak: AA

