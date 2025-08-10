Türk Yıldızları'ndan Anma Gösterisi - Son Dakika
Türk Yıldızları'ndan Anma Gösterisi

10.08.2025 22:09
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına Trabzon'da yaptığı gösteri uçuşu izleyenlerin nefesini kesti.

4 yıl önce Konya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Trabzonlu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in anısına Türk Yıldızları, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gösteriyi izlemek isteyen binlerce vatandaş, çocuklarıyla birlikte saatler öncesinde Beşirli Sahili ve çevresini doldurdu. Saat 18.00 sıralarında sahil üzerinde manevralar yaparak gösteriye başlayan Türk Yıldızları, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. İzleyenlerin uçakların manevraları karşısında nefesleri kesildi. heyecandan. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı. Kimi zaman birbirlerine yakın geçiş yaparak izleyenleri heyecanlandıran pilotlara, sahildeki vatandaşlar alkışlarıyla karşılık verdi. Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı gösteride vatan sevgisini yansıtarak Gençcelep'in anısına gökyüzüne kalp çizdi. Trabzon semalarında yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi kentin farklı bölgelerinde heyecanla takip edenler, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

'CANINI GÖZÜNÜ KIRPMADAN VERDİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin havadaki gücüne dikkat çekerek, "Burak Gençcelep, Türk Yıldızları pilotumuzdu. Konya'da yaptığı bir eğitim uçuşu sırasında, fırlatma koltuğunu kullanarak hayatını kurtarma imkanı varken, uçağın kalabalık bir bölgeye düşmemesi için son ana kadar kontrolü bırakmadı. Şehrin üzerine düşüp daha fazla can kaybına yol açmaması için kendi hayatını feda etti. Basitçe söylemek gerekirse, fırlatma koltuğunu kullansaydı kurtulabilirdi. Ancak o, uçağı güvenli bir alana yönlendirmeyi seçti. Belki de onlarca insanın hayatını kurtardı. Bu fedakarlığı, vatanı ve insanı için canını gözünü kırpmadan veren bir kahraman oluşunun en büyük göstergesidir. Allah ona gani gani rahmet eylesin. İşte bugün, onun mesai arkadaşları olan Türk Yıldızlarımız, Burak Gençcelep anısına uçuyorlar. O artık aramızda değil, ama biz biliyoruz ki şehidimiz de onları selamlayacak; onlar da onu selamladılar, selamlayacaklar. Bizler de hep birlikte selam duruyoruz. Burada sadece bir Türk Yıldızları gösterisi izlemiyoruz. Aslında aynı zamanda Türkiye'nin havadaki gücünü izliyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZİN GÜCÜNE HELAL OLSUN'

Gösteriye katılan Asım Kaya duygulandığını ifade ederek, "Gerçekten muhteşem. Devletimizin gücüne helal olsun. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Burada devletin gerçek gücünü ve Türk Yıldızlarını görüyorsunuz. Bütün Trabzon şu an burada. Daha ne olsun? Öyle hareketler yaptılar ki, çok duygulandık. Türk milleti korkmasın" dedi.

'İLERİDE PİLOT OLMAK İSTİYORUM'

Zeynep Saka, ileride pilot olmak istediğini ifade ederek, "Çok güzeldi. Mutlu oldum ve heyecanlandım. Kararımı burada verdim ileri de pilot olmak istiyorum. Onların yerinde olmak istedim. Heyecanlı bir his" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

