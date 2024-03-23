CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi: İstanbul\'daki Kürt oyları Ekrem İmamoğlu\'na yönelecek

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul'daki Kürt oylarının Ekrem İmamoğlu'na yöneleceğini söyledi. Elçi, "Seçim bölgem olan İstanbul üçüncü bölgede temas kurduğum kişilerden yola çıkarak değerlendirme yapmak isterim. Ekrem İmamoğlu'na Kürt seçmen nezdinde tahminlerin üzerinde bir teveccüh var. Bu teveccühün pekiştirilmesi, muhalefetin güçlenmesi açısından elzemdir" dedi.
Türkan Elçi, seçim bölgesinde yürüttüğü çalışmalar sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
"Ekrem İmamoğlu'na Kürt seçmen nezdinde tahminlerin üzerinde bir teveccüh var. Bu teveccühün pekiştirilmesi, muhalefetin güçlenmesi açısından elzemdir" diyen Elçi, iktidarın Cumhur İttifakı ile son dönemdeki söylemlerinin Kürt muhalefetinde tepkiye neden olduğunu söyledi.
Elçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kürtçe konusundaki açıklamalarının seçmende sempatiye neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"İBB'nin Kürtçe kurslar açması veya Kürtçe konserlerin engellenmemesi gibi girişimlerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kasımpaşa'da 'Ne güzel Kürtçe yazmış, kurban olurum senin diline. Onları öğreneceğiz öyle görünüyor' söyleminin de Kürtçenin üzerindeki baskıcı politikalara çözüm arama, Kürtler ile bağ kurma gibi bir meramdan ileri geldiği söylenebilir."
"İMAMOĞLU'NUN AFYON TEPKİSİ İLE KÜRTLERLE BAĞI PEKİŞTİ"
DEM Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarması ve CHP'nin Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın açıklamalarını da değerlendiren Elçi, "Afyon'dan yapılan açıklamanın hemen sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması önemli bir hamleydi. Olumsuz sonuçlar doğuracak bir söylem, kısa sürede olumlu bir yöne evrildi. Kürtler ile Ekrem İmamoğlu arasındaki bağ biraz daha pekişmiş oldu diyebiliriz. Bu değerlendirmeyi yine kahvehanelerde, çarşıda, pazarda yaptığımız görüşmelerden yola çıkarak yapıyoruz" diye konuştu.
"ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN NEDENLERİ HAKKIYLA İZAH EDİLMEDİ"
"Barış süreci olarak adlandırılan 2015 yılının travmasını üzerimizden henüz atamadık" diyen Elçi, " Maalesef ki şeffaf olmayan, müphemliklerle ilerleyen süreçte yaşanan çözümsüzlüğün nedenleri hakkıyla izah edilmedi. Büyük umutlarla bekleyiş içinde olan toplumun aklı başında bireylerinin hayallerinin yıkıldığını, bunun yanında farklı sebeplerden dolayı rahatsızlığını dile getirmede imtina ettiğini, sorunları çözmek için yola çıkanlara karşı güven yitimi yaşadığını da göz ardı etmemek gerekir" görüşüni dile getirdi.
"BU SEÇİM RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA"
AK Parti- MHP ortaklığında bölgede yeni bir barış süreci beklentisinin inandırıcı olmadığını vurgulayan Elçi, "Elbette ki hepimiz güneşin doğuşunu bekliyoruz ama güneşin doğması için göğün karanlıktan kurtulup alaca karanlığa evirilmesi ve daha sonra güneşin aydınlık emarelerinin belirmesi gerekmez mi? Örneğin, meseleye yargının bağımsız ve objektif olamamasından, adalet dağıtamamasından hareketle nasıl bir karanlıkta yaşadığımızı anlatmakla başlayabiliriz. Yargı makamlarının baskılandığı, temel hak ve özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün olmadığı, adaletin tecelli etmediği bir ülkede aydınlığa yani barışa doğru bir yola evirileceğimiz ne derece inandırıcıdır?" ifadesini kullandı.
Türkan Elçi, yerel seçimlerde Kürt seçmenin tavrının ne olacağını değerlendirirken, "Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nun arasında gerçekleştiğini göz ardı etmemek gerektiğini hatırlatmak isterim. Bir nevi içinde bulunduğumuz koşulların devamına icazet verip vermemenin oylamasıdır bu seçim" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi: İstanbul'daki Kürt oyları Ekrem İmamoğlu'na yönelecek - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın boşa geçtiğini belirterek, Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın önemine vurgu yaptı. 31 Mart seçimlerinin bu amaç için çok önemli olduğunu ifade etti.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir evin camını kırarak içeri giren hırsız, altın ve paraları çaldıktan sonra Bursa'da çalıştığı otelde yakalandı. Polis operasyonunda çalınan malzemeler ele geçirildi ve şüpheli adliyeye sevk edildi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde lokanta işleten Mecit Yılmaz, artan maliyetler nedeniyle para kazanamadığını belirtti. Yılmaz, kıyma fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kıyma kullanmadığını ve kıymayı dükkandan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, diğer esnaflar da maliyetlerin artması ve insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yapıldı. Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen kampanya kapsamında İstanbul'daki hayırsever iş insanları tarafından öğrencilere kıyafet ve bot gönderildi. Yardım malzemeleri Şemdinli ilçesindeki iki okuldaki öğrencilere dağıtıldı. Kampanyanın ikinci aşamasında ise köy çocuklarına kırtasiye ve eğitici materyaller dağıtılacak.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, güvercinlere yem desteğinde bulundu. Kentte hava sıcaklığı sıfır derece olarak kaydedilirken, kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken güvercinler, vatandaşlar tarafından beslendi. Vatandaşlar, kar yağışının baharda da devam ettiğini belirterek, hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak yemleme yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
İstanbul Bağcılar'da yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Demokrat Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, iktidarı ve yetkilileri sorumlu tutarak çocuk istismarına göz yumulmasına isyan etti. Taşpınar, çocukların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, yetkililerin sorunu görmezden gelmesini eleştirdi ve çocuk istismarının suç olduğunu aklayamayacaklarını belirtti.
Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 45 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.
Van'da öğlen saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz etkiliyor. Kurubaş Geçidi ve Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde kent genelinde yaşama geçireceği semt pazarlarında, tekstil esnafına yer verilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Günel, 'Tekstil pazarımız kapanmayacak. Esnafımızın içi rahat olsun' dedi.
Partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara mitingimizden katılım, 200 bin kişi. Maşallah, demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek" dedi. Erdoğan'ın sözlerinden sonra alandakiler de coştu.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı. 10 ilden 53 sporcu, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yarıştı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, geleneksel kızaklarla 100 metrelik pisti en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Kastamonu kızağında erkeklerde Batuhan Şen, kadınlarda Melisa Kocabaş birinci oldu. Erzurum kızağında ise Murat Aksakallı büyüklerde, Ahmet Hakan Sayım gençlerde, Ahmet Güler miniklerde birinciliği elde etti. Kastamonu Akademi Spor Kulübü Kastamonu kızağında Türkiye şampiyonu olurken, Uzmanlar Atlı Spor Kulübü Erzurum Kızağı'nda birinciliği elde etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?