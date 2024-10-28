TÜRKAY, Kosova'da 101. Yıl Konseri Verdi - Son Dakika
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TÜRKAY, Kosova'da 101. Yıl Konseri Verdi

TÜRKAY, Kosova\'da 101. Yıl Konseri Verdi

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını Kosova'da kutladı.

28.10.2024 23:46
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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde konser verdi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Sultan Murat Kışlası'nda etkinlik düzenlendi.

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY), etkinlik kapsamında konser verdi.

Konsere, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Zafer Sağlam ile çok sayıda davetli katıldı.

Konser öncesi selamlama konuşması yapan Albay Sağlam, davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Türkiye ve Kosova'nın sevilen şarkıları, TÜRKAY sanatçıları tarafından seslendirildi.

Konserde ayrıca Kosovalı sanatçılar Tolga Kazaz ve Ela Kazaz da sahne aldı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı, Kosova'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Priştine Yunus Emre Enstitüsünce, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Ziraat Bankası'nın destekleriyle Priştine'de, Kosova, Türkiye ve Arnavutluk'tan gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Sanatın dilinden Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı" sergisi açıldı.

Yenilikçi Türk Hareket Partisi de Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Prizren'de geniş katılımlı resepsiyon verdi.

Ayrıca Türk Gençleri Platformu ve Tüm Gençler El Ele Derneği tarafından Prizren Yunus Emre Enstitüsü salonunda "Atatürk ve Cumhuriyet" paneli düzenlendi.

Kaynak: AA

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