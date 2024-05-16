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Türkiye, 2024 Genç Üniversiteler Sıralaması'nda en fazla temsil edilen ülke

Türkiye, 2024 Genç Üniversiteler Sıralaması\'nda en fazla temsil edilen ülke

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İngiltere merkezli Times Higher Education'ın (THE) düzenlediği 2024 Genç Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye'nin 58 üniversite ile en fazla temsil edilen ülke olduğunu açıkladı. Türk üniversiteleri, öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendirilerek sıralamaya dahil edildi. Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ise ilk 100'e girmeyi başardı.

16.05.2024 14:41
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği 2024 yılı "Genç Üniversiteler Sıralaması"nda Türkiye'nin 58 üniversite ile bu yıl da en fazla temsil edilen ülke olduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, THE, yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerinin listelediği "Genç Üniversiteler Sıralaması"nda, üniversiteleri, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriyor.

Bu kapsamda 2024 "Genç Üniversite Sıralaması" için 79 ülkeden gerekli kriterleri sağlayan 673 üniversite değerlendirmeye alınırken, incelemeler sonucunda listeye bu yıl Türkiye'den 58 üniversite girdi. Türkiye'nin 58 üniversite ile bu yıl da en fazla temsil edilen ülke olduğu belirtildi.

Türk üniversiteleri, 2020'de 23, 2021'de 31, 2022'de 40 ve 2023'te 47 ile sıralamada yer almıştı.

Koç Üniversitesi 52'nci, Sabancı Üniversitesi ise 54'üncü olarak ilk 100'e girme başarısı gösterirken, 21 Türk üniversitesinin bulunduğu sıralamada ilk 500 içinde yer alan diğer üniversiteler ve sıralamaları şu şekilde oldu:

"Bilkent Üniversitesi 154, Bahçeşehir Üniversitesi 173, Çankaya Üniversitesi 201-250, Özyeğin Üniversitesi 201-250, Akdeniz Üniversitesi 251-300, Necmettin Erbakan Üniversitesi 301-350, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 301-350, Bartın Üniversitesi 351-400, Fırat Üniversitesi 351-400, İstanbul Bilgi Üniversitesi 351-400, Bezmialem Vakıf Üniversitesi 401-500, Dokuz Eylül Üniversitesi 401-500, Düzce Üniversitesi 401-500, Erciyes Üniversitesi 401-500, Gebze Teknik Üniversitesi 401-500, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 401-500, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 401-500, Selçuk Üniversitesi 401-500, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 401-500"

Kaynak: AA

Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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