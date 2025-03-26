Türkiye, AB'de Demografik Dinamikleri Tartıştı - Son Dakika
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Türkiye, AB'de Demografik Dinamikleri Tartıştı

Türkiye'nin AB Temsilciliği ve UNFPA, Avrupa'nın demografik eğilimlerini ve etkilerini ele aldı.

26.03.2025 00:49
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Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla (UNFPA) düzenledikleri, demografik dinamiklerin Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesinde oynadığı rolün tartışıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde yapılan yuvarlak masa toplantısında, doğum oranlarının düşmesi, nüfusun yaşlanması gibi Avrupa'nın demografisindeki son eğilimler ve bunların ekonomiye olası etkileri ele alındı.

AB Komisyonunun Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Micallef'in kabine üyesi Desa Srsen de etkinliğin açılışında söz alarak, AB ülkelerindeki nüfus azalışının geleceğe somut yansımaları olacağını söyledi.

"Örneğin tarımı ele alalım. Bu alanda yetişen çocuklarımız olmazsa, gelecekte Avrupa'da tarım olmayacak, gıda güvenliğimiz olmayacak" değerlendirmesini yapan Srsen, "Bana göre genişleme, muhtemelen en önemli kuşaklararası projedir." dedi.

UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer de "Bu, tüm gezegeni etkileyen büyük, mega trendlerden biri ve toplumlar, ekonomiler ve çevre üzerinde gerçekten etkisi var. Özellikle Avrupa'da bunun benzeri görülmemiş bir değişime yol açacağını biliyoruz." diye konuştu.

Bauer, ülkelerin demografik trendleri etkilemek istediklerini ancak aynı zamanda bu değişimlere uyum sağlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmacılar arasında AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın kabine üyesi Marco La Marca, AB İstatistik Kurumu Genel Müdürlüğü DG ESTAT'ın Nüfus ve Göç İstatistikleri Birimi Başkanı Susanne Taillemite, Avrupa Politika Merkezi (European Policy Center) düşünce kuruluşunun Müdür Yardımcısı Elisabeth Kuiper yer aldı.

Toplantıya ayrıca AB'ye aday ülkelerden Arnavutluk'un AB nezdindeki Büyükelçisi Ferit Hoxha, Gürcistan'ın Büyükelçisi Vakhtang Makharoblishvili, Kosova'nın Büyükelçisi Agron Bayrami, Kuzey Makedonya'nın Büyükelçisi Zülfi İsmaili, Moldova'nın Büyükelçisi Daniela Morari, Karadağ'ın Büyükelçisi Petar Markoviç ve Ukrayna'yı temsilen Diplomat Serhiy Tereshko da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, AB'de Demografik Dinamikleri Tartıştı - Son Dakika

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