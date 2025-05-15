Türkiye-Abd-Suriye Üçlü Görüşmesi... Bakan Fidan ABD\'nin Suriye Yönetimiyle Angajmanını Sürdürmesinin Önemine Değindi

Haber: Melis YILDIRIM

(ANTALYA) - Türkiye, ABD ve Suriye arasında ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili bugün Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında bakan seviyesinde yapılan üçlü görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Suriye halkının güvenlik, istikrar ve refah içinde yaşamak istediğini belirten Fidan, Suriye'deki gelişmelerin doğru yönde devam etmesinin sağlanması gerekliliğine değindi. Bakan Fidan, bu nedenle ABD'nin Suriye yönetimiyle angajmanını sürdürülmesinin önemli olduğunu getirdi. ABD tarafı toplantıda ABD'nin Suriye'nin yeniden ayakları üstünde durması için yardımcı olmak istediği görüşünü dile getirirken; Suriye tarafı, Suriye halkının uluslararası toplumla entegre olmak istediğini belirtti.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi, bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri görüşmeye ilişkin, "Son derece samimi ve yapıcı bir görüşme oldu. Yaklaşık iki saat sürdü" bilgisini verdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çevrimiçi olarak katıldığı, Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede gündeme gelen konuların detayları ele alındı.

"Suriye kitle imha silahlarının imhası için ciddi çaba harcıyor"

Toplantının açılışını yapan Fidan, "Suriye halkı güvenlik, istikrar ve refah içinde yaşamak istiyor. Suriye'deki gelişmelerin doğru yönde devam etmesini sağlamalıyız. Bu nedenle ABD'nin Suriye yönetimiyle angajmanını sürdürmesi önemlidir" dedi. Fidan, Suriye yönetiminin bölgesinde herhangi bir tehdit oluşturmak istemediğini belirterek, "Suriye DEAŞ ile mücadele konusunda kararlı. Bu mücadeleyi güçlendirmek için kalan kapasitelerinin hedef alınmamasını sağlamalıyız. Suriye kitle imha silahlarının imhası için ciddi çaba harcıyor. Türkiye bu yönde elinden gelen çaba harcamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı güven tesis etmemiz önem taşıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lindsey Graham eşlik etti. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Suriye'nin bölgenin güvenliği için önemli olduğunu belirten ABD tarafı, "ABD, Suriye'nin yeniden ayakları üstünde durması için yardımcı olmak istiyor. Bunun önündeki engelleri aşmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Karşılıklı güven tesis etmemiz önem taşıyor" görüşlerini dile getirdi. ABD tarafı terörizmle mücadelede kararlılığın gösterilmesinin önem taşıdığına değinerek, tüm Suriyelilerin kendi vatanında huzurlu ve mutlu yaşamasını istediklerini belirtti.

"Yaptırımların kaldırılması, yeni bir Suriye inşa etmemiz bakımından çok önemli"

Suriye halkının uluslararası toplumla entegre olmak istediğini ifade eden Suriye tarafının, "İstikrar ve refaha ulaşmak için bir şans sağlanmasını istiyoruz. 45 sene sonra Suriye halkı ilk kez kendi kendini yönetiyor. DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlıyız. Bölgemizde istikrara katkı sunmak istiyoruz. Yaptırımların kaldırılması, yeni bir Suriye inşa etmemiz bakımından çok önemli. Kalkınma ve güvenlik konusunda büyük çaba harcıyoruz. Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesi için çaba harcıyoruz" görüşlerini toplantıda paylaştı.