(ANKARA) - Türkiye- Almanya Konsolosluk İstişareleri, 16-17 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Almanya Konsolosluk İstişareleri, her iki ülkenin vatandaşların yararına olacak şekilde konsolosluk iş birliği konusunda ortaklaşa iyi çözümler bulamamıza hizmet ediyor. Konsolosluk İstişareleri, 16 ve 17 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirildi" denildi.