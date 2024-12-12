Türkiye arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Anlaşması Arap basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Türkiye arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Anlaşması Arap basınında geniş yer buldu

Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren dönüm noktası niteliğindeki Ankara Anlaşması Arap basınında geniş yer buldu.

12.12.2024 16:49
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Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren dönüm noktası niteliğindeki Ankara Anlaşması Arap basınında geniş yer buldu.

Mısır merkezli Cario24 sitesi "Tarihsel uzlaşma, Erdoğan: Etiyopya ve Somali ile ortak bir mutabakat anlaşması üzerinde anlaştık" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in anlaşmaya ilişkin ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Eş-Şarkul Avsat gazetesi, Ankara Anlaşması haberini "Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında gerilimi sona erdirmek için 'tarihi bir anlaşma' dan bahsediyor" başlığıyla verdi. Gazete, haberi servis etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in el ele olduğu fotoğrafı seçti.

Suudi Arabistan merkezli El- Hades televizyonunun internet sitesinde "Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında gerilimi sona erdirmek için 'tarihi' bir anlaşma yapıldığını duyurdu" başlığıyla yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ortak basın toplantısındaki konuşmalarına yer verildi.

Katar

Katar merkezli Aljazeera da haberi "Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasında 'tarihi uzlaşma' ilan etti" başlığıyla verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed in el ele çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Katar merkezli Alaraby TV'nin haberinde, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümünü Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı ile yaptığı basın toplantısında duyurduğunu ve iki ülkenin yeni bir başlangıç için ilk adımı attığını söylediği basın toplantısının ayrıntılarına yer verdi.

Lübnan

Lübnan resmi haber ajansı NNA da, haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması üzerinden, "Erdoğan: Etiyopya ile Somali arasında, iki ülke arasındaki gerilimi sona erdirmek için tarihi bir anlaşma yapıldı" başlığıyla gördü.

Lübnan merkezli Lebanon24 isimli haber sitesi, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın Türkiye'nin ev sahipliğinde çözüme kavuşturulmasını, "Tarihi anlaşma, Erdoğan Somali ile Etiyopya arasındaki uzlaşıyı duyurdu" başlığıyla, AA'nın haberini kullanarak verdi.

Lübnan merkezli Nehar gazetesi haberi "Erdoğan: Somali ve Etiyopya ortak bildiride anlaştı" başlığıyla yayınladı.

Ürdün-BAE

Ürdün merkezli el-Gad gazetesi de haberi "Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasında "tarihi uzlaşma" ilan etti" başlığıyla gördü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El-Ayn el-İhbariyye'nin "Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda 'tarihi bir uzlaşma' sağlanacağını duyurdu" başlığıyla verdiği haberde, Etiyopya ve Somali arasında anlaşmazlığın giderilmesine ilişkin atılan tarihi adımın detaylarına yer verildi.

Moskova merkezli Rusia Today'in Arapça yayın yapan kanalı RT Arabic, anlaşmayı Somali ve Etiyopya liderlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında el sıkıştığı fotoğrafın kullanıldığı haberle ve "Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasında tarihi uzlaşma anlaşmasını duyurdu" başlığıyla duyurdu.

CNN Arabic ise anlaşmayı, "Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki tarihi anlaşmayı duyurdu: Anlaşmazlıkları giderme konusunda anlaştılar" başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü Somali Devlet Başkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı kompleksinde düzenlediği ortak basın toplantısında, Somali ile Etiyopya arasında anlaşmazlıkların giderilmesi yönünde tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Etiyopya, Türkiye, ankara, Güncel, Somali, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Anlaşması Arap basınında geniş yer buldu - Son Dakika

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