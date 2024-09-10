Üçlü Savunma Mutabakatı İmzalandı

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"Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı" kapsamında hazırlanan üçlü mutabakat metninin imzaladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı" Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un da katılımıyla düzenlenen toplantıda her üç bakan tarafından üçlü mutabakat metni imzalandı.