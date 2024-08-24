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Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne yoğun ilgi

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi\'ne yoğun ilgi

YÖK ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı iş birliğinde kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne öğrenci kabul sonuçları açıklandı. Üniversite, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği bölümlerinde eğitim verecek. Programlarını önde gelen Türk üniversitelerinden alan üniversite, başarılı öğrencilere ilgili üniversitelerin diplomalarını verecek.

24.08.2024 19:22
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yeni bir üniversite modeli olarak kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne adaylar yoğun ilgi gösterdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde Bakü'de açılan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne öğrenci kabul sonuçları açıklandı. Üniversitede ilk yıl Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümünde 30'ar, Gıda Mühendisliği bölümünde 27 olmak üzere 87 öğrenci yükseköğretim görecek. Üniversite 2024-2025 akademik yılında eğitim öğretime başlayacak.

Yükseköğretime giriş sınavlarında tam puanın 700 olduğu Azerbaycan'da, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girişte en yüksek puan 684,9, en düşük puan 641,6 oldu. Endüstri Mühendisliği bölümü en yüksek 663,7 puanla öğrenci alırken en düşük puan 544,4 oldu. Gıda Mühendisliği bölümünde en yüksek puan 632,8 olurken, bu bölümün taban puanı 452,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarının olacağı Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bir 'çatı üniversite' görevi üstlenecek. Üniversite, programlarını ilk defa açmak yerine öğretim faaliyetlerine devam eden, bu konuda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını bünyesine taşıyacak. Bu kapsamda 2024-2025 akademik yılında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nde açılan Bilgisayar Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gıda Mühendisliği alanında Hacettepe Üniversitesi'nin eğitim programları esas alınacak. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bu programları başarı ile bitiren öğrenciler ilgili üniversitelerin diplomalarına sahip olacak.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Bilgisayar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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