Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan İşbirliği Vurgusu

Ticaret Bakanı Bolat, üç ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik projelerin önemini belirtti.

29.01.2025 13:16
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bölgesel bağlantı projelerinin Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ekonomik kalkınmasına ve Asya ile Avrupa arasındaki ticaret entegrasyonuna büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Türkiye olarak bizler her zaman olduğu gibi üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye, ortak projelere katkıda bulunmaya ve dayanışmamızı her alanda artırmaya kararlıyız." dedi.

Bolat, JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantılarının, 2022'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlatıldığını hatırlatan Bolat, üç kardeş ve müttefik ülkenin cumhurbaşkanlarının, işbirliği odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, son yıllarda Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerinde çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Bolat, bu sabah Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde, üç ülkeden gelen özel sektör mensuplarıyla yatırım ve ticaret forumunun başlatıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her üç ülke toplamda 1,5 trilyon dolara yaklaşan gayrisafi milli hasılaları, 132 milyonu aşan nüfusları ile dünya ve bölge ekonomisi için çok önemli potansiyeller taşımaktadırlar. Bizim en büyük amacımız, aramızdaki sarsılmaz kardeşliği ticaret ve ekonomik ilişkilerimize tam anlamıyla yansıtarak, ülkelerimizin ve halklarımızın ortak refahına katkıda bulunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bizlere hedef olarak gösterdikleri ticaret hacmi hedeflerine kararlılıkla ulaşmak ve yeni hedefler belirlemek de en önemli görevlerimiz arasındadır."

Son yıllarda küresel ticaret ve ulaştırma ağlarının, değişen dinamiklerinin üç ülkeyi birleştiren bölgenin, stratejik önemini gözler önüne serdiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Başta Hazar geçişli Orta Koridor ve Zengezur Koridoru olmak üzere, bölgesel bağlantı projelerimiz hem bu üç değerli ülkenin ekonomik kalkınmasına hem de Asya ile Avrupa arasındaki ticaret entegrasyonuna büyük katkılar sağlayacak. Bu kapsamda gerek bu projeleri daha ileri taşıyacak somut adımları tartışmak gerekse ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki işbirliğimizi derinleştirmek adına bu toplantının bitiminde inşallah bir ortak bildiri imzalayacağız. Türkiye olarak bizler her zaman olduğu gibi üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye, ortak projelere katkıda bulunmaya ve dayanışmamızı her alanda arttırmaya kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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