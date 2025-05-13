Türkiye-Balkanlar Medya Forumu Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında gerçekleşen Türkiye- Balkanlar Medya Forumu açılışının ardından "Kamu Diplomasisi Perspektifinden Türkiye'nin Balkanlar'a Dost Eli Yaklaşımı" konulu oturum düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasıyla başlayan forumda katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, medya sektörünü ele almak için bir araya geldiklerini ifade ederek, Balkanlar'da barış ve istikrara önem verdiklerini söyledi.

Balkanlar'ın refahının Türkiye'nin refahı olduğuna işaret eden Güldere, "Türkiye, Balkanlar'da yoğun çalışmalar yürütmektedir. Bölge ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekliyor, bölgesel sorunlara bölgesel çözümlerin üretilmesini savunuyoruz." dedi.

Güldere, ticaret ve ekonomi alanlarında da Balkanlar ile yoğun işbirliği içerisinde olduklarını belirterek 2024'te bölge ülkelere yatırımın 20 milyar dolar, dış ticaret hacminin ise 35 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) destek verdiğini aktaran Güldere, medya forumunun yenilikçi gelişmelere yön verecek çalışmalara zemin hazırlaması temennisinde bulundu

Türkiye'nin bölgedeki yapıcı rolüne vurgu

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Jahja Muhasilovic, "Kamu Diplomasisi Perspektifinden Türkiye'nin Balkanlar'a Dost Eli Yaklaşımı" konulu oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem bölgede hem de uluslararası alanda önemli bir güç olduğunu belirtti.

Arnavutluk Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi de ülkesinin bölgede anlamlı inisiyatiflere liderlik ettiğini ifade ederek, Arnavutluk ve Türkiye'nin hem geçmişte hem de günümüz ve gelecekte birçok alanda güçlü işbirliği inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası anlamda ve bölgede yapıcı bir rol oynadığına işaret eden Hysi, Türkiye'nin bu yapıcı rolünü Rusya ve Ukrayna arasında güçlü bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Medya Danışmanı Milica Marinovic ise medya alanında çalışanların ülkelerini uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin kamu diplomasisinde sağladığı destek bizim için önemli. Ortak çalışmalar yürütmek, ortak inisiyatiflerde yer almak da bizler için anlamlı. Bu da öyle bir forum." dedi.

Kamu diplomasisinin "stratejik bir plan" olduğunu aktaran Marinovic, "Şahsen Türkiye bu alanda son derece tecrübeli. Türkiye ile çalışabileceğiz ortak alanlar son derece fazla. Bizler iletişim alanında görev yapıyoruz ve bizim görevimiz insanlar arası iletişime katkı sağlamak." diye konuştu.

Sırbistan'dan Gazeteci ve Bağımsız Medya Danışmanı Senka Pavlovic Cotric, Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin "altın çağını" yaşadığını söyleyerek, Sırpça dilinde 3 binden fazla Türkçe kelimenin kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Forum kapsamında, Balkanlar'dan akademisyen ve medya temsilcilerinin katılımıyla, "Dijital Çağda Medya, İletişim ve Enformasyon: Fırsatlar ve Tehditler" ve "Hakikat Krizi: Dezenformasyon, Yalan Haber ve Algı Yönetimiyle Mücadele" konulu oturumlar da düzenlenecek.