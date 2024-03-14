Türkiye, Belarus'ta düzenlenen Minsk Uluslararası Kitap Fuarı'na katıldı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Önümüzdeki aylar belirleyici olacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki aylar belirleyici olacak' dedi. Borrell, Ukrayna'ya destek konusunda hızlanılması gerektiğini vurgulayarak, 'Desteğimizi arttırmak, daha fazlasını ve daha hızlı yapmak zorundayız. Bu yüzden savunma kapasitelerimizi arttırıyoruz. Bu ABD için de geçerli' şeklinde konuştu.