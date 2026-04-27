Türkiye Belediyeler Birliği Araç Teslim Töreni... Vahap Seçer: "Belediye Başkanlığı Partiler Üstü Bir Görevdir"

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Türkiye'de maalesef son yıllardaki gelişmeler, özellikle siyasi bazı hesaplaşmaların belediyeler üzerinden yürütülmesi belediye başkanlarını son derece zor duruma sokmuştur. Belediye başkanlığı partiler üstü bir görevdir" dedi.

TBB tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Çankaya Belediyesi Yerleşkesi'nde yapıldı.

Belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra konuşan TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, ekonomik zorluklara rağmen belediye başkanlarının vatandaşlara hizmet için yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Birliğin 1405 belediyeye hizmet süreçlerinde destek ve katkı sunmaya devam ettiğini ifade eden Seçer, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve tüm siyasi partilerden belediyelerin katılımıyla 94 belediyeye 95 araç ve iş makinesi dağıtacaklarını anlattı. Seçer, geçen ay da 90 aracın teslim edildiğini hatırlattı ve gelecek aylarda da devam edecek programla iki yılda toplam 714 hizmet aracının belediyelere tahsis edilmiş olacağını söyledi.

Seçer'den "finans disiplini ve liyakatli kadrolar" vurgusu

Seçer, belediye başkanlarının iki temel dayanağının finans disiplini ve liyakatli kadrolar olduğunu belirterek, "Para ve liyakatli kadrolar… O zaman önümüzde hiçbir şey duramaz. Çok daha efektif işler yaparız. Vatandaşlarımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çıkarırız. Türkiye Belediyeler Birliği sadece üyelerine iş makinası ve araç desteği yapmıyor; proje desteği, proje çalışmalarına nakdi destekler, farklı projeler, eğitim çalışmaları, çalıştaylar, paneller, yurt dışında çalışanlarımızın ve personelimizin bilgisini, becerisini geliştirmeleri için yapılan gezi programları ve inceleme gezileri gibi birçok alanda belediyelerimize katkı sunuyoruz" dedi.

Seçer, geçen hafta düzenlenen belediyecilik forumuna yerel yönetimlerden 700'ün üzerinde başvuru yapıldığını ve forumda 200'den fazla özgün proje ile uygulamanın paylaşıldığını belirterek, bunun yeni iş birliklerine zemin hazırladığını ifade etti. Yönetici Geliştirme Programı'na da büyük önem verdiklerini vurgulayan Seçer, belediye başkanlarına personeli bu eğitimlere teşvik etme çağrısında bulunarak program kapsamında şimdiye kadar 352 yöneticinin eğitim aldığını ve sayının giderek arttığını söyledi.

TBB ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak hizmet modeline değinen Seçer, projenin Ekrem İmamoğlu döneminde başlatıldığını ve hayata geçirildiğini bildirdi. Pilot bölge olarak Batı Karadeniz'de 91 belediyenin bilgilendirildiğini, 45'inden geri dönüş alındığını ve 22 belediyeyle uygulamaya geçildiğini anlatan Seçer, Safranbolu'da çalışmaların başladığını söyledi. Proje kapsamında araç ve iş makinelerinin Türkiye Belediyeler Birliği, akaryakıt ve teknik desteğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığını, malzeme desteğinin ise ilgili belediyelerce karşılandığını ifade eden Seçer, üçlü iş birliğiyle önemli projelerin ortaya çıktığını vurguladı.

"Siyasi bazı hesaplaşmalar..."

Vahap Seçer, TBB tarafından 2024 seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığıyla yeni bir dönemin başladığını, İmamoğlu ve ardından Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından tüzük gereği başkan vekilliğine seçilerek görevini sürdürdüğünü hatırlattı. Seçer, TBB'de adaletli bir yönetim anlayışı benimsediklerini, belediyelere sağlanan araç ve destekleri sosyoekonomik ve bölgesel kriterlere göre belirlediklerini ve bu sistemi kurumsal bir yapıyla sürdürdüklerini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Türkiye'de maalesef, bunu üzülerek ifade ediyorum, son yıllardaki gelişmeler, özellikle siyasi bazı hesaplaşmaların belediyeler üzerinden yürütülmesi belediye başkanlarını son derece zor duruma sokmuştur. Bizim seçimlerde beldemizde hemşehrilerimize gittiğimiz zaman oy isteme saikimiz, hemşehrilerimize en güzel hizmeti yapma saiki. Bu sebeple onların karşısına gidiyoruz, onlar da aynı sebeple sandığa gidiyor. Belki de mensubu olmadığımız bir seçmenin oyunu alabiliyoruz. Belediye başkanlığı partiler üstü bir görevdir. Mutlaka her belediye başkanının partisi, dünya görüşü, ideolojisi onun onurudur, şerefidir. Onlara saygı duyarız. Ama hizmette adaletli olmak, hemşehrilerimizin partisine, bölgesel farklılıklarına, etnik yapısına, inanç grubuna bakmadan onlara hizmet etmek bizim esas amacımız olmalı. ve bunu yapıyoruz, beldelerimizde her birimiz yapıyoruz. İşte bu düsturla TBB'de siz değerli belediye başkanlarımıza hizmet ederken hiçbir fark gözetmeksizin, 'her biri bizim belediye başkanımız' düşüncesiyle destek olmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Genel Kurulu 2 Mayıs'ta

Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nun 2 Mayıs Cumartesi Ankara'da saat 11.00'de yapılacağını ve başkan, encümen, başkan vekilleri ile komisyonların seçileceğini açıkladı.

Seçer'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan 94 belediye başkanına temsili anahtarlar verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.