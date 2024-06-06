Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu oldu - Son Dakika
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Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yapılan seçimle TBB'nin yeni başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, Başkan Ünlüce ise encümen üyesi seçildi.

06.06.2024 10:06  Güncelleme: 11:43
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yapılan seçimle TBB'nin yeni başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, Başkan Ünlüce ise encümen üyesi seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. İlk olarak CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Özgür Özel, belediye başkanlarına seslendi. Daha sonra belediye başkanları, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetiminin belirleneceği Meclis Toplantısı'na katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından TBB'nin yeni başkan, başkanvekili ve 14 kişiden oluşan encümen üyeleri için seçimler yapıldı. CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı olurken, AK Parti'nin adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.

Meclis Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Meclis 2'nci Başkanvekili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, asil katip üyeliklerine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, yedek katip üyeliklerine ise Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün seçildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise liste başı olarak yer aldığı 14 kişilik Türkiye Belediyeler Birliği Encümen seçiminde üyeliğe seçildi.

14 kişilik TBB Encümen üyeleri şu isimlerden oluştu:

Ayşe Ünlüce (Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı), Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı), Vahap Seçer ( Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı), Abdurrahman Tutder (Adıyaman Belediye Başkanı), Filiz Gencan Akın (Edirne Belediye Başkanı), Tahsin Erdem (Zonguldak Belediye Başkanı), Bilgehan Erdem (Artvin Belediye Başkanı), Mesut Özarslan (Keçiören Belediye Başkanı), Hasan Akgün ( Büyükçekmece Belediye Başkanı), Filiz Ceritoğlu Sengel (Selçuk Belediye Başkanı), Ahmet Türk (Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı), Ayşe Serra Bucak (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı), Rasim Arı (Nevşehir Belediye Başkanı) ve Mehmet Kasım Gülpınar (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, teşekkür konuşması yaptı. Çektirilen fotoğrafla toplantı tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu oldu - Son Dakika
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