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Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 200'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı. Sporcular büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın kategorilerinde yarıştı. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

21.01.2024 - 18:21,
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Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı sona erdi

Alkın BİRİCİKALANYA, (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 200'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı'nda sporcular büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın kategorilerinde yarıştı. Yarışın ilk gününde startı Milli Egemenlik Stadı önündeki başlangıç çizgisinde federasyon yetkilileri verdi. Sporcular, Tomur Kavşağı - D-400 Karayolu üzeri - Mahmutlar - Demirtaş - Gazipaşa (yeni yol) güzergahından dönerek 73 kilometre bisiklet sürdü. İkinci günde ise kriteryum yarışları Öğretmen Evi önünden başlayarak, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü önü - Meteoroloji önü - Alaaddin Beach Otel önünden turlayarak sona erdi.

DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYALARI VERİLDİ

Kriteryum büyük erkeklerde birinciliği Mustafa Ayyorkun, ikinciliği Tahir Buğra Yiğit ve üçüncülüğü Samet Bulut elde etti.

Genç erkeklerde birinci Emre Kaplan olurken ikinci Hakan Ramazan Sayan, üçüncü ise Mehmet Emin Çiçek oldu.

Büyük kadınlarda ilk sırayı Azize Bekar alırken, Semanur Kiriş ikinci, Esra Nur Gökçek ise oldu.

Genç kadınlarda ise birinci Hatice Buse Ertekin, ikinci Keziban Öztürk ve üçüncü Esma Duman oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve federasyon yetkilileri verdi.

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı sona erdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı sona erdi - Son Dakika
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