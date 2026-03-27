Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması

27.03.2026 10:24
Beyoğlu’nda şüpheli ölüm olarak kaydedilen olayda zanlı Bilge D., ifadesinde çıkan tartışma sonrası kendisini savunmak için Fesif Deneri’yi boğduğunu söyleyerek cinayeti itiraf etti.

İstanbul Beyoğlu’nda arkadaşının evinde ölü bulunan Fesif Deneri’nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İlk etapta “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçen olayın cinayet olduğu belirlenirken, gözaltına alınan Bilge D. ifadesinde yaşananları anlattı.

RAPOR SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Polise ilk ihbarında Deneri’nin kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyleyen Bilge D., Adli Tıp Kurumu’nun “boğularak öldürüldü” raporunun ardından yeniden gözaltına alındı.

“TERS İLİŞKİ İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI”

Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadede suçunu itiraf eden şüpheli, olay günü alkollü olduklarını ve aralarında cinsel birliktelik yaşandığını söyledi. Bilge D., “Ters ilişki istedi, kabul etmeyince aramızda kavga çıktı. Onu ittim, yere düştü” dedi.

“BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI”

Şüpheli ifadesinin devamında, “Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana saldırdı, beni boğmaya çalıştı. Ben de kendimi savunmak için onu boğdum" diyerek kendini savundu. Olayla ilgili işlemleri tamamlanan Bilge D., adliyeye sevk edildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Galatasaray’dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk Galatasaray'dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Nereden nereye 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştüler Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt "Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu

10:16
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
09:54
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu Çuvalla para verecek
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
09:09
Tarihi maça damga vuran kare
Tarihi maça damga vuran kare
08:59
Akaryakıta indirim Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi
Akaryakıta indirim! Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi
08:30
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
