Türkiye Büyük Millet Meclisi KEFEK Üyeleri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Türkiye Büyük Millet Meclisi KEFEK Üyeleri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde tarımsal kalkınma hakkında bilgi aldı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ziyaret kapsamında kadınların üretimdeki önemini vurguladı.

11.05.2025 15:23  Güncelleme: 17:16
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(İZMİR) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü gezdi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Köy Enstitüleri Anı Odası ve plantasyon alanlarını gezen komisyon üyelerine Efes Selçuk'ta tarımsal kalkınma hamlesinin merkezi olan Efes Tarlası Yaşam Köyü hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret etti. Geziye, KEFEK Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Komisyon Başkanvekili CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Komisyon Sözcüsü MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, komisyon üyeleri AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP Ankara Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen katıldı.

Komisyon üyelerine, Efes Selçuk Belediye Meclisi Üyeleri ve Karaot Yerel Tohum Derneği üyeleri de eşlik etti.

"Kadının elinin değdiği bütün her şeyin çok daha güzelleşeceğini ifade ettik"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, düzenlenen gezi ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün yanı sıra Efes Selçuk'un zenginliklerini de anlattığını belirterek, "Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu ağırladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komisyonda yer alan tüm partilerin milletvekilleri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü hem gezdiler hem de Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin yöneticileri ile bir araya geldiler. Kent Konseyi Başkanımız ve aynı zamanda Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanımız ile bir araya geldiler. Çok keyifli bir sohbet ettiğimiz gibi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde var olan yerel tohumlarımızı aynı zamanda tarımsal aletlerimizin olduğu sergimizi, Köy Enstitüleri Anı Odamızı, Toprak Okulumuzu seramızı ve plantasyon alanlarımızı gezdirdik. Bir kadın kenti olan bu kadim topraklara dair bilgiler verdik. Aynı zamanda tohumun toprakla birleştiği bu alanda da aslında üretimin ne kadar kıymetli olduğu, kadının elinin değdiği bütün her şeyin çok daha güzelleşeceğini ifade ettik" diye konuştu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Sengel, "Gerçekten dokunduğu her yeri cennet haline getiren bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Vefat eden annelerimize Allah'tan gani gani rahmet dilerken aynı zamanda anne adaylarını da dünyanın en güzel duygusuna sahip olacakları için şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye Büyük Millet Meclisi KEFEK Üyeleri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Büyük Millet Meclisi KEFEK Üyeleri Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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